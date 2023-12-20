З 2014 року у тимчасово окупованому Криму вдвічі зменшилася кількість релігійних громад

За час окупації росіянами Криму кількість релігійних громад на півострові значно зменшилася.

Про це розповів кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Музею Голодомору, експерт Експертної мережі Кримської платформи Андрій Іванець, передає Укрінформ.

При цьому, зазначив Іванець, за період Незалежності і до окупації релігійна мережа півострова виросла в понад 20 разів.

“На початок 2014 року діяли 2220 релігійних організацій. Зараз їх менше в два рази”, - сказав вчений.

Іванець уточнив, що найбільше утисків за період окупації зазнали Українська православна церква та Українська автокефальна православна церква, яка мала 10 громад, а тепер не має жодної.

Утисків зазнають практично всі церкви і релігійні організації, крім тих, які стали на шлях служіння окупантам. Зокрема, йдеться про Кримську метрополію московської патріархії, яка до 2022 року мала три єпархії УПЦ МП, Духовне управління мусульман Криму, деякі старовірські, протестантські та юдейські напрями.

Андрій Іванець наголосив, що ситуація в ісламських громадах та релігійних управліннях в Криму залишається напруженою всі роки окупації.

“Російські силові структури бояться протестного потенціалу кримських татар. Відтак останні зазнають як релігійних, так і політичних репресій”, - зазначив експерт, і згадав про те, що кримських татар багато серед політичних в’язнів, більшість з них є прихильниками релігійної течії Хізб ут-Тахрір, яка в Україні не є забороненою.

Також є проблеми у протестантських громад в Криму - деякі з них, наприклад “Свідки Єгови”, зазнають кримінального переслідування через сам факт належності до цієї організації.

“Російська окупаційна влада грубо порушує всі базові міжнародні договори, декларації та інші документи, які регулюють захист свободи совісті в світі, порушення прав людини, дискримінацію релігійних громад, захоплення храмів і церковного майна”, - сказав Іванець.

Він також відзначив, що Україна недостатньо використовує ці факти в своїй інформаційній роботі для боротьби з ворогом як всередині країни, так і за її межами.

Що відбувається із членами Хізб ут-Тахрір в Криму

Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіюддіном ан-Набгані. Хізб ут-Тахрір визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. В Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та в США партія діє легально та публічно.

Релігійний осередок "Хізб ут-Тахрір" в Росії та окупованому нею Криму вважають терористичною організацією. На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВС-інфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.

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Що відбувається з православними церквами в Криму