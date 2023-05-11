​МЗС засудило виселення громади ПЦУ зі собору рівноапостольних князів Володимира та Ольги у Сімферополі

Міністерство закордонних справ України засудило виселення громади Православної церкви України з кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги у Сімферополі.

Про це йдеться на сайті МЗС.

У відомстві наголосили, що таке рішення окупаційних органів "відображає політику системного переслідування української православної спільноти в тимчасово окупованому Криму".

"Лише тиждень тому російська окупаційна адміністрація вручила архієпископу ПЦУ Клименту постанову про знесення храму в Євпаторії. У минулому році у березні окупаційна адміністрація безпідставно затримувала самого архієпископа Климента, у квітні відмовилась зареєструвати місцеву релігійну організацію за його заявою, у червні ухвалила рішення розірвати угоду оренди приміщень, в яких розташовувався діючий кафедральний собор, у липні під виглядом ремонту будівлі було викрадено весь церковний обладунок єпархіального управління цього собору", - розповіли в МЗС.

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева у фейсбуці написала, що окупаційні силовики та судові пристави розпочали примусове виселення собору. Територію, де він розташований, оточили, до храму нікого не підпускають.

За словами постпреда, такі дії росіян - системний злочин, який окупаційні адміністрації вчиняють ще з 2014 року.

"Про те, щоб “вилучити”, а по суті захопити перший поверх приміщення Собору, окупаційні адміністрації почали думати ще у 2015 році. У 2017 російські силовики влаштували погром в Кафедральному соборі. У 2019 році окупаційні суди ухвалили злочинне рішення про те, що приміщення Собору повністю відберуть у власність окупантів. Звісно ж, жодних “документів” з підставою для примусового виселення Собору у загарбників немає", - розповіла Ташева.

За її словами, до злочину причетні представники так званого "Фонду держмайна" окупованого Криму та окупаційні пристави. "Силовики виламують двері святого приміщення Української церкви, крадуть майно Собору", - додала постпред.

Міністерство закордонних справ заявило, що крім ПЦУ, росіяни переслідують представників інших віросповідань. Так, наймасштабніші переслідування окупанти розгорнули проти кримських мусульман. За даними правозахисників, 71 кримчанин мусульманського віросповідання перебуває за ґратами через сфабриковані справи.

Також поза законом загарбників перебуває близько 8000 вірян "Свідків Єгови". Двох членів цієї релігійної спільноти ув’язнені.

Всього за період окупації Криму правозахисники зафіксували 91 адміністративну справу щодо релігійних організацій та їхніх членів, в межах яких накладено 73 адміністративні штрафи на загальну суму у понад мільйон рублів.

Вільними від перешкод у своїй релігійній діяльності залишаються лише православні церкви, підконтрольні московському патріарху.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що російська окупаційна влада проводить кампанію системного релігійного переслідування на окупованих територіях України. Так, російська влада закрила, націоналізувала або примусово перевела щонайменше 26 місць богослужіння під контрольовану Кремлем Російську православну церкву Московського патріархату. Крім того, РФ убила або захопила щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також пограбувала, осквернила або навмисно знищила щонайменше 13 культових споруд в окупованій Україні.

Торік у жовтні Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги, що у Сімферополі, передали у державну власність України. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів.