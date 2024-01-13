Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома

Бажаючі можуть пройти курс, як вдома зібрати FPV-дрон. Якщо дрон пройде перевірку якості - його передадуть військовим. Курс безоплатний і стартує кожні два тижні.

Глава Мінцифри Михайло Федоров закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома.

“За час повномасштабної війни Уряд змінив полісі для виробників безпілотників, прибравши блокери і створивши для них умови. Це дало старт масовому виробництву. Саме тому я й казав, що мільйон FPV-дронів за рік – це реалістична ціль”, – повідомив Федоров.

Він зазначив, що зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, кожен особисто може рухати Україну до перемоги, навіть у тилу.

“Українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони. Хочу розказати про одну з них – проєкт “Народний дрон” від Victrory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як вдома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон”, – повідомив міністр.

Федоров розповів, що під час навчання людина отримає доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.

Збираєте FPV – надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний – дрон передадуть військовим.

Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне. Зареєструватися можна за посиланням.

Також Федоров повідомив, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. За словами міністра, це дуже високий показник для пілотної збірки.

Тим часом Британія виділяє 200 млн фунтів на виготовлення різних типів дронів для ЗСУ. До пакета увійдуть розвідувальні дрони, атакуючі дрони далекої дії, а також FPV-дрони.