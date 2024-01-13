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​Окупанти планують звозити російське сміття на схід України, – Центр нацспротиву

Ворог хоче створити дев’ять сміттєзвалищ на Донеччині та Луганщині. 

​Окупанти планують звозити російське сміття на схід України, – Центр нацспротиву
Фото: Центр національного спротиву

Кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях сходу України, які будуть обслуговувати РФ.


Про таке заявили у Центрі національного спротиву. 

За даними, шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Луганщини, ще три на Донеччині. 

Зазначається, що звозити сміття туди планують не лише з ТОТ, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей Росії. 

У Центрі зауважують, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців.

  • Раніше про такі плани заявляли у серпні минулого року. Тоді російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки. Згідно з документом, москва планувала витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
  • У вересні росіяни готували ще одну екологічну катастрофу: окупаційна влада запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на окупованій території Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали. 
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