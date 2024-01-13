​Окупанти планують звозити російське сміття на схід України, – Центр нацспротиву

Ворог хоче створити дев’ять сміттєзвалищ на Донеччині та Луганщині.

Кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях сходу України, які будуть обслуговувати РФ.



Про таке заявили у Центрі національного спротиву.

За даними, шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Луганщини, ще три на Донеччині.

Зазначається, що звозити сміття туди планують не лише з ТОТ, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей Росії.

У Центрі зауважують, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців.