​Окупанти планують звозити російське сміття на схід України, – Центр нацспротиву

Кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях сходу України, які будуть обслуговувати РФ.
Про таке заявили у Центрі національного спротиву.
За даними, шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Луганщини, ще три на Донеччині.
Зазначається, що звозити сміття туди планують не лише з ТОТ, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей Росії.
У Центрі зауважують, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців.
- Раніше про такі плани заявляли у серпні минулого року. Тоді російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки. Згідно з документом, москва планувала витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- У вересні росіяни готували ще одну екологічну катастрофу: окупаційна влада запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на окупованій території Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали.