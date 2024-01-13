Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Верховний Суд висловив занепокоєння через проведення ДБР обшуків у Дніпровському райсуді Києва
Верховний Суд висловив занепокоєння через проведення ДБР обшуків у Дніпровському райсуді Києва
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Український авангард і його хвилі
Український авангард і його хвилі
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Загубили друга": прикордонники затримали 6 ухилянтів на шляху до Придністровʼя

"Мандрівників" затримали на Вінничині, вони намагалися потрапити до Молдови.

"Загубили друга": прикордонники затримали 6 ухилянтів на шляху до Придністровʼя
Фото: ДПСУ

На Вінничині прикордонники Могилів-Подільського загону затримали неподалік державного кордону групу ухилянтів. 

Як повідомили у ДПСУ, у темний час доби п’ятеро чоловіків прямували до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

"Їхній шлях пролягав повз населенні пункти через поля та лісосмуги", – зауважили прикордонники.

Під час затримання п’ятеро порушників зізнались, що з ними була ще одна людина, тому працівники ДПСУ одразу продовжили пошук. Довго шукати правопорушника не довелось, за лічені хвилини його затримали поблизу кордону.

Фото: ДПСУ
На всіх чоловіків за спробу незаконного перетинання кордону склали протоколи, а справи скерували до суду.

Ухилянти продовжують вигадувати нові способи втечі за кордон:

  • Прикордонники затримали чоловіка, який вплав намагався втекти до Молдови. Чоловік переправлявся через кордон у гідрокостюмі й ластах. Його "виловили" з Дністра за допомогою човна. 
  • Також через Дністер намагалися втекти десятеро чоловіків з різних регіонів України. Вони, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного.
  • Теж за 5000$ житель Рівненщини допомагав ухилянтам втекти. Він шукав “клієнтів” через соцмережі, а його поплічник на автівці довозив їх до лісопосадки на кордоні з Молдовою та інформував про подальший піший маршрут до країни ЄС.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies