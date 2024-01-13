"Загубили друга": прикордонники затримали 6 ухилянтів на шляху до Придністровʼя

"Мандрівників" затримали на Вінничині, вони намагалися потрапити до Молдови.

На Вінничині прикордонники Могилів-Подільського загону затримали неподалік державного кордону групу ухилянтів.

Як повідомили у ДПСУ, у темний час доби п’ятеро чоловіків прямували до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

"Їхній шлях пролягав повз населенні пункти через поля та лісосмуги", – зауважили прикордонники.

Під час затримання п’ятеро порушників зізнались, що з ними була ще одна людина, тому працівники ДПСУ одразу продовжили пошук. Довго шукати правопорушника не довелось, за лічені хвилини його затримали поблизу кордону.

Фото: ДПСУ

Ухилянти продовжують вигадувати нові способи втечі за кордон:

Прикордонники затримали чоловіка, який вплав намагався втекти до Молдови. Чоловік переправлявся через кордон у гідрокостюмі й ластах. Його "виловили" з Дністра за допомогою човна.

Також через Дністер намагалися втекти десятеро чоловіків з різних регіонів України. Вони, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного.

Теж за 5000$ житель Рівненщини допомагав ухилянтам втекти. Він шукав “клієнтів” через соцмережі, а його поплічник на автівці довозив їх до лісопосадки на кордоні з Молдовою та інформував про подальший піший маршрут до країни ЄС.

На всіх чоловіків за спробу незаконного перетинання кордону склали протоколи, а справи скерували до суду.