"Загубили друга": прикордонники затримали 6 ухилянтів на шляху до Придністровʼя

На Вінничині прикордонники Могилів-Подільського загону затримали неподалік державного кордону групу ухилянтів.
Як повідомили у ДПСУ, у темний час доби п’ятеро чоловіків прямували до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.
"Їхній шлях пролягав повз населенні пункти через поля та лісосмуги", – зауважили прикордонники.
Під час затримання п’ятеро порушників зізнались, що з ними була ще одна людина, тому працівники ДПСУ одразу продовжили пошук. Довго шукати правопорушника не довелось, за лічені хвилини його затримали поблизу кордону.
Ухилянти продовжують вигадувати нові способи втечі за кордон:
- Прикордонники затримали чоловіка, який вплав намагався втекти до Молдови. Чоловік переправлявся через кордон у гідрокостюмі й ластах. Його "виловили" з Дністра за допомогою човна.
- Також через Дністер намагалися втекти десятеро чоловіків з різних регіонів України. Вони, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного.
- Теж за 5000$ житель Рівненщини допомагав ухилянтам втекти. Він шукав “клієнтів” через соцмережі, а його поплічник на автівці довозив їх до лісопосадки на кордоні з Молдовою та інформував про подальший піший маршрут до країни ЄС.