Росіяни поновили штурми на півдні України та посилили пізрозділи морською піхотою, — ОК "Південь"

Для цього вони використовують не лише загони "Шторм Z", але й десантників та морську піхоту.

Російські війська повернулись до активних штурмових дій на півдні країни. Для активних штурмів ворог використовує підкріплення підрозділами морської піхоти. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк затишшя напередодні пояснється тим, що ворог чекав підкріплення і тепер може повертатися до активних штурмових дій.

Про це Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ми бачимо, що вони провертаються на той рівень, який приблизно і тримали раніше", — сказала вона.

За її словами, зараз за добу фіксується від дев'яти штурмів.

"Якщо раніше ми щоденно фіксували від 10 до 13 штурмових дій за добу, то останнім часом було 1-3 штурмові дії. Це різке падіння. Однак сьогодні було вже від 9 штурмових дій", — повідомила вона.

Також Наталія Гуменюк додає, що зараз російські війська використовують не лише підрозділи типу "шторм-z", а підтягнули морську піхоту і десанті війська, що говорить про бажання підвищити результативність штурмових дій.