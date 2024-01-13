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Ранкова ракетна атака: РФ атакувала Україну "Кинджалами" та Х-31П

Росія використала крилаті ракети, "Кинджали" та балістику. По ворожих цілях працювала ППО.

Ранкова ракетна атака: РФ атакувала Україну "Кинджалами" та Х-31П
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні вранці, 13 січня, Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши крилаті ракети Х-31П та "Кинджали". У низці регіонів лунали вибухи.

Про це повідомляли у Повітряних силах. 

Зокрема, ракети типу "Кинджал" летіли у напрямку Луцька, Рівного, Києва, Дніпра та Кривого Рогу. Була загроза також для Хмельниччини, зокрема, Старокостянтинова, а також для Львівщини. 

Пуски крилатих ракет Х-31П було зафіксовано в сторону Бериславського району Херсонської області.

Загалом, РФ вранці застосувала 6 літаків Ту-95МС, 6 літаків Ту-22М3, 5 бортів МіГ-31К, також фіксували запуск балістики з тимчасово окупованого Криму.

Ситуація в областях:

У Рівненській області працювала ППО, без пошкоджень і наслідків.

У Чернігівській області також працювала ППО, внаслідок атаки є пошкодження. Обійшлося без постраждалих. 

Полтавщина: одна з ворожих ракет впала на подвірʼя приватного будинку у Кременчуцькому районі. Снаряд не розірвався. Без постраждалих. 

На Кіровоградщині відпрацювала авіація. Попередньо без постраждалих і руйнувань.

Хмельниччина: сили ППО також відпрацювали, є збиття повітряної цілі. Об’єкти критичної інфраструктури та люди не постраждали. 

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