Росіяни досі не допустили експертів МАГАТЕ до реакторних залів трьох енергоблоків ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Вчора на ЗАЕС відбулась ротація експертів МАГАТЕ, після чого нова команда повторила запит на доступ до реакторного залу блоку 6.

Окупанти не дали дозвіл на такий доступ, заявивши, що реакторний зал “опечатаний”, і запропонували отримати доступ до території приблизно через тиждень.

“Ці обмеження на своєчасний доступ експертів до ЗАЕС перешкоджають здатності МАГАТЕ незалежно та ефективно оцінювати ситуацію з безпекою та захищеністю, включаючи підтвердження звітного статусу реакторних установок, басейнів відпрацьованого палива та пов’язаного з ними захисного обладнання”, - заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі.

Він зауважив, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю залишається дуже нестабільною.

Наразі п’ять із шести реакторів ЗАЕС залишаються в режимі холодної зупинки, тоді як енергоблок 4 – у режимі гарячої зупинки для виробництва пари та тепла, в тому числі для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції.