Росіяни досі не допустили експертів МАГАТЕ до реакторних залів трьох енергоблоків ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6.
Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.
Вчора на ЗАЕС відбулась ротація експертів МАГАТЕ, після чого нова команда повторила запит на доступ до реакторного залу блоку 6.
Окупанти не дали дозвіл на такий доступ, заявивши, що реакторний зал “опечатаний”, і запропонували отримати доступ до території приблизно через тиждень.
“Ці обмеження на своєчасний доступ експертів до ЗАЕС перешкоджають здатності МАГАТЕ незалежно та ефективно оцінювати ситуацію з безпекою та захищеністю, включаючи підтвердження звітного статусу реакторних установок, басейнів відпрацьованого палива та пов’язаного з ними захисного обладнання”, - заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі.
Він зауважив, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю залишається дуже нестабільною.
Наразі п’ять із шести реакторів ЗАЕС залишаються в режимі холодної зупинки, тоді як енергоблок 4 – у режимі гарячої зупинки для виробництва пари та тепла, в тому числі для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції.
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Раніше повідомлялося, що окупанти не пускають у частину залів на Запорізькій АЕС експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Вперше їх не допустили до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці.
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У ніч на 1 грудня на Запорізькій АЕС відбувся повний блекаут. Через це ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Була загроза ядерній безпеці.
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Також експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, стверджують, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій.