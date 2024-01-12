Головне за п'ятницю, 12 січня: бої на лівобережжі Дніпра, Ріші Сунак в Києві

Бої під Авдіївкою, 68 бойових зіткнень, ворожі обстріли, загиблі в Херсоні, українці в полоні хуситів. Яким запам’ятається 688-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали 12 січня безпековий договір на десять років із можливістю продовження.

Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Документ підписали після переговорів у Маріїнському палаці в Києві.

Цей договір - перший у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, які були узгоджені під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році. Відповідно до документа, безпекові зобов’язання Британії діятимуть до вступу України в НАТО, зазначив Зеленський. Однак у разі вступу нашої держави до Альянсу до закінчення терміну дія безпекових зобов'язань завершиться і буде включена в систему НАТО.

"Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна б не почалася", – сказав Президент України.

Британський прем'єр додав, що це "перше з безпекових запевнень, які підписує Україна".

Докладніше – в новині.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва виступив перед депутатами Верховної Ради і запевнив у продовженні підтримки України.

Як процитував Сунака спікер парламенту Руслан Стефанчук, "Україна не здасться й Сполучене Королівство ніколи не відступить".

Подробиці – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав двох ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, двох засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.

Росіяни також здійснили вісім безуспішних штурмових дій на лівобережжі Дніпра, щоб вибити звідти українські підрозділи.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 січня – в нашій новині.

Сьогодні, 12 січня, ворог обстріляв один з мікрорайонів міста Херсон, повідомила ДСНС.

Через влучання снаряду спалахнув автомобіль. Рятувальники швидко загасили пожежу. В автівці було виявлено обгоріле тіло людини.

Також на місці влучання загинула жінка.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в полоні у хуситів перебувають четверо українських моряків.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єром Великобританії Ріші Сунаком у Києві. "Зараз четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів, і ми будемо працювати над їх поверненням", - зазначив Зеленський.

У листопаді 2023 року хусити захопили у Червоному морі судно Galaxy Leader, зареєстроване на британську компанію, частина якої належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару. На момент нападу корабель перебував в оренді японської компанії.

На борту судна перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін і Мексики.

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