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У Чернівецькій області затримали переправника ухилянтів разом із "клієнтами"

За втечу до Молдови троє харків’ян заплатили по 3000 дларів із кожного.

У Чернівецькій області затримали переправника ухилянтів разом із "клієнтами"
Фото: ДПСУ

У Чернівецькій області прикордонники затримали переправника ухилянтів разом із трьома "клієнтами".

"Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону заздалегідь здобули інформацію про підготовку незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон на ділянці відділу "Кельменці", – повідомили у ДПСУ.

Автомобіль із порушниками перехопили тоді, коли провідник віз ухилянтів у бік державного кордону. 

За доставку до Молдови в обхід контрольних постів та пунктів пропуску троє жителів Харкова заплатили по 3 тисячі доларів за кожного.

Наразі триває пошук головного організатора схеми.

Наприкінці грудня Умєров анонсував "нові правила гри" для ухилянтів. За йогословами, розроблять правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну. "Фокус не на те, як покарати людину". Мова йде про новий мобілізаційний законопроєкт.Детальніше про закон – у матеріалі LB.ua "Мобілізація 2.0 version 2024".

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