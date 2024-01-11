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​Мобілізація 2.0 version 2024

Парламент повернувся з канікул, у порядку денному — зміни до законодавства про мобілізацію. Мабуть, за всю історію України громадяни не очікували так результатів його роботи, як у випадку з проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Пристрасті наростають: окрім законопроєкту 10378, поданого Кабміном, на початку року з’явилися альтернативні: 10378-1 від нардепа Олексія Гончаренка й 10378-2 Георгія Мазурашу.

Фото: EPA/UPG

Хмизу до багаття 4 січня підкинув головком генерал Валерій Залужний, повідомивши під час першого в новому році засідання Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, що жорстко не погоджується з багатьма нормами, зокрема, можливістю призову раніше засуджених. При цьому заявив, що інструменти, щоб посилити мобілізацію, потрібні: «Росіяни вже призвали 400 тисяч і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тисяч. Ким мені воювати? Або звертатися до світу і там просити людей, або ви йдіть і воюйте, якщо не забезпечите». І це дуже правильне звернення — за мобілізацію відповідають не військові, а державна влада.

Повернімося до законопроєкту, який подав Кабмін. Загалом мова в ньому не лише про мобілізацію, але й про військовий облік і порядок проходження військової служби. Уряд пропонує внести зміни до 12 чинних законодавчих актів. 

Порівняльна таблиця документа має 214 сторінок, докладно проаналізувати її зміст у форматі статті неможливо, тому пробіжимося по основних моментах:

— заборонять укладати трудові договори з резервістами та військовозобов’язаними, не вказавши задеклароване або зареєстроване місце проживання чи перебування;

— під час воєнного стану військовослужбовцям надаватимуть 30 діб відпустки, котру можна взяти частинами, але не менш ніж 15 діб;

— військовослужбовцям після звільнення з полону належить додаткова відпустка тривалістю 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення;

Фото: EPA/UPG

— уточнюють повноваження місцевих органів самоврядування у сфері оборони, котрі тепер оповіщатимуть резервістів і військовозобов’язаних, плануватимуть мобпідготовку й мобілізацію. Те саме стосується державних адміністрацій. Тепер вони під час мобілізації своєчасно оповіщатимуть і забезпечуватимуть прибуття на збірні пункти й призов через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки громадян, котрих залучають до виконання мобілізаційного обов’язку, а також техніки — на збірні пункти й у військові частини;

— в умовах надзвичайного стану скасують заборону змінювати місце проживання без повідомлення ТЦК;

— мають створити сили цивільного захисту (раніше була аварійно-рятувальна служба ДСНС);

— військово-транспортний обов’язок поширюють на водний транспорт (катери, що ганяють між правим берегом і нашими плацдармами всі бачили? Отож). Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України тепер будуть відповідальні за це;

— ФОП потрапляють до кола суб’єктів, на котрих поширюється військово-транспортний обов’язок;

— з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування Збройних сил України в особливий період і перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, забороняють відправляти в інші регіони або за межі України, передавати права власності на них юридичним особам або громадянам, у довгострокову оренду (лізинг), надавати їх як предмет застави для виконання зобов’язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, а також вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу таких транспортних засобів військовим формуванням. І як це в’яжеться з 41 статтею Конституції? (Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.);

— громадяни муситимуть з’являтися за викликом ТЦК у строк і місце, зазначені в повістці, реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України (чи будуть їм видавати необхідні для цього засоби, ноутбуки або смартфони, не повідомляють), проходити медичний огляд і лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішенням військово-лікарської комісії чи відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (чиїм коштом — невідомо);

Фото: Вечірній Київ/Борис Корпусенко

— під час мобілізації резервісти зобов’язані з’явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин (норма передбачає хаос, адже резервістів завжди більше, ніж вакансій для них. Якщо ми цього не побачили в лютому 2022-го в Україні, то мали б побачити в Ізраїлі);

— інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації або впродовж 20 днів з дати її продовження зобов’язані уточнити свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг, або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або особисто в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження (чи відкриють такі підрозділи в консульських установах за кордоном?);

— регламентують місце вручення повістки: повістку про виклик до ТЦК можуть вручити громадянину особисто в приміщенні ТЦК, за місцем проживання (перебування), за місцем роботи (чомусь вручати має роботодавець. А кадровик чи майстер цеху?), у громадських місцях (блокпост — громадське місце?);

— повістку можуть надіслати громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту (мати мейл тепер обов’язок громадянина?);

— порядок організації призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період визначає Кабінет Міністрів України. До законопроєкту не додали проєкту відповідної постанови Кабміну;

— під час мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з нього, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його. Весь цей процес уповноважені особи можуть знімати;

— уточнили статтю 23 Закону «Про мобпідготовку і мобілізацію», зокрема, перелік відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, і там аж 19 варіантів для тих, кого звільняють від нього, і ще вісім для тих, хто не підлягає призову. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби в запас;

Фото: Генштаб ЗСУ

— радикально змінюють порядок бронювання. Якщо раніше бронювали спеціалістів, вкрай потрібних, аби забезпечувати функціонування органів влади та критичної інфраструктури, то тепер стаття починається з того, що держслужбовців категорії А бронюють усіх без винятку, а категорій Б і В — до 50%. Треба вони чи ні, а їх бронюють. Кабмін упорядкував тему критичної інфраструктури, видав відповідний перелік, до котрого включив урядування й надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг; енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії); водопостачання та водовідведення; продовольче забезпечення; охорону здоров’я; фармацевтичну промисловість; виготовлення вакцин, стале функціонування біолабораторій; інформаційні послуги; електронні комунікації; фінансові послуги; транспортне забезпечення; оборону, державну безпеку; правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою; цивільний захист населення та територій, служби порятунку; космічну діяльність, космічні технології та послуги; хімічну промисловість; дослідницьку діяльність. (Тут уся країна присутня чи когось забули? Як у цей перелік потрапив, наприклад, ФК «Оболонь»?);

— у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу» прописали «центри рекрутингу»;

— запроваджують базову військову службу, військове звання «рекрут»;

— приписні комісії позбавляють повноважень виключати з обліку призовників;

— цілком логічно, що через скасування строкової військової служби із закону прибирають відповідні норми;

— встановлюють перелік сімейних обставин або інших поважних причин, коли звільняють із військової служби;

— тепер на кожного призовника, військовозобов’язаного та резервіста в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, формують військово-обліковий документ в електронній формі;

— якщо раніше військового обліку громадян України, які постійно проживають за кордоном, не вели, то тепер особливості ведення військового обліку визначить уряд.

Фото: exo.in.ua

Міністерство оборони непогано попрацювало й пропонує через Кабмін комплексну одномоментну зміну всього масиву законодавства, пов’язаного з проведенням мобілізації, веденням військового обліку, військово-транспортного обов’язку, уточнити повноваження органів державної влади, місцевого самоврядування.

В альтернативних законопроєктах також багато змін: у Гончаренка — на 212 сторінок, у Мазурашу — 135. 

Є відчуття, що жоден з трьох законопроєктів парламент не проголосує, принаймні у вигляді, поданому в комітет. Чекаємо бурхливого законодавчого процесу і гарячих дебатів.

Віктор КевлюкВіктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій
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