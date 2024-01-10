НАТО позитивно оцінює підготовку до розгортання в Україні літаків F-16, - представниця України при НАТО

Союзники з країн НАТО позитивно оцінили підготовку до розгортання в Україні винищувачів F-16. Такі оцінки прозвучали під час надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО.
Про це повідомила представниця України при НАТО Наталія Галібаренко.
“Серед країн-учасниць коаліції F-16 відбулося обговорення, де ми зараз знаходимося. В принципі, все йде відповідно до графіка. Продовжується тренування й підготовка пілотів, інженерів, мовна підготовка, підготовка інфраструктури, - тобто, в цьому лунали позитивні оцінки”, - розповіла Наталія Галібаренко.
Також представниця України при НАТО нагадала, що 1 лютого в Брюсселі відбудеться зустріч Європейської Ради. Одним з головних питань на ній буде продовження фінансової допомоги для України.
Згодом, в середині лютого, очікується зустріч міністрів оборони країн НАТО, на полях якої зазвичай відбувається засідання Контактної групи з оборони України (“Рамштайн”).
Відповідно, Україна має виходити на ці засідання з реалізацією пропозицій та анонсів, які держава зробила раніше.
-
В Україні триває оцінка аеродромів для багатьоцільових винищувачів F-16.
-
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заперечив інформацію про нібито затримку Данією поставки Україні винищувачів F-16 на кілька місяців. Раніше данське видання Berlingske із посиланням на Міноборони своєї країни повідомило про затримку поставки Україні винищувачів F-16.
-
Тим часом Пентагон очікує, що українські пілоти закінчать підготовку на винищувачах F-16 цього року. Навчання може тривати від п’яти до восьми місяців.
- Єнс Столтенберг вважає, що F-16 змінять ситуацію у війні на краще, але фундаментальних змін очікувати не варто.