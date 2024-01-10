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НАТО позитивно оцінює підготовку до розгортання в Україні літаків F-16, - представниця України при НАТО

Підготовка йде відповідно до графіка. 

НАТО позитивно оцінює підготовку до розгортання в Україні літаків F-16, - представниця України при НАТО
Фото: EPA/UPG

Союзники з країн НАТО позитивно оцінили підготовку до розгортання в Україні винищувачів F-16. Такі оцінки прозвучали під час надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО.

Про це повідомила представниця України при НАТО Наталія Галібаренко.

“Серед країн-учасниць коаліції F-16 відбулося обговорення, де ми зараз знаходимося. В принципі, все йде відповідно до графіка. Продовжується тренування й підготовка пілотів, інженерів, мовна підготовка, підготовка інфраструктури, - тобто, в цьому лунали позитивні оцінки”, - розповіла Наталія Галібаренко.

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Також представниця України при НАТО нагадала, що 1 лютого в Брюсселі відбудеться зустріч Європейської Ради. Одним з головних питань на ній буде продовження фінансової допомоги для України.

Згодом, в середині лютого, очікується зустріч міністрів оборони країн НАТО, на полях якої зазвичай відбувається засідання Контактної групи з оборони України (“Рамштайн”).

Відповідно, Україна має виходити на ці засідання з реалізацією пропозицій та анонсів, які держава зробила раніше.

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