Погоджувальна рада 11 січня визначить долю проєкту закону про мобілізацію

Джерела LB.ua повідомляють, що завтра парламент поверне документ на доопрацювання уряду.

Погоджувальна рада визначить долю проєкту закону про мобілізацію 11 січня.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Сьогодні провели засідання фракції. Обговорили поточну ситуацію і план роботи на найближчі дні... Усі рішення щодо розгляду законопроектів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони", - написав Арахамія в телеграмі.

Нардеп додав, що також найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у Комітетах Верховної Ради.

Водночас джерела LB.ua у фракції «Слуга народу» розповіли, що проєкт закону про мобілізацію 11 січня все ж планують повернути на доопрацювання Кабміну.

«Завтра відхилимо проєкт. Але це крок номер один», - повідомило джерело LB.ua.

Інший нардеп із фракції додав, що "є домовленість - уряд має одразу внести допрацьовану версію проєкту закону. "У п’ятницю», - сказав депутат.

Третє джерело підтвердило, що 11 січня парламент поверне проєкт про мобілізацію уряду. "Жаль, що уряд дізнався про це з телеграму», - додав депутат.