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Погоджувальна рада 11 січня визначить долю проєкту закону про мобілізацію

Джерела LB.ua повідомляють, що завтра парламент поверне документ на доопрацювання уряду.

Погоджувальна рада 11 січня визначить долю проєкту закону про мобілізацію
Давид арахамія
Фото: stopcor.org

Погоджувальна рада визначить долю проєкту закону про мобілізацію 11 січня.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

"Сьогодні провели засідання фракції. Обговорили поточну ситуацію і план роботи на найближчі дні... Усі рішення щодо розгляду законопроектів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони", - написав Арахамія в телеграмі.

Нардеп додав, що також найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у Комітетах Верховної Ради.

Водночас джерела LB.ua у фракції «Слуга народу» розповіли, що проєкт закону про мобілізацію 11 січня все ж планують повернути на доопрацювання Кабміну. 

«Завтра відхилимо проєкт. Але це крок номер один», - повідомило джерело LB.ua. 

Інший нардеп із фракції додав, що "є домовленість - уряд має одразу внести допрацьовану версію проєкту закону. "У п’ятницю», - сказав депутат.

Третє джерело підтвердило, що 11 січня парламент поверне проєкт про мобілізацію уряду. "Жаль, що уряд дізнався про це з телеграму», - додав депутат.

  • На засіданні профільного комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв у ефірі телемарафону. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.
  • Також є питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
  • Перед цим антикорупційний комітет виявив низку норм, які можуть призвести до корупційних ризиків у законопроєкті про мобілізацію.
  • Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації 4 січня. Для доповіді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
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