Понад 100 мирних українців загинули в російському полоні, з них одна дитина, — ООН

Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 10 233 цивільних, ще 19 289 отримали поранення.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 10 233 цивільних, ще 19 289 отримали поранення. У російському полоні загинули понад 100 цивільних українців, з них одна дитина.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН 10 січня заявила заступниця генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Розмарі Ді Карло, пише "Суспільне".

"Лише 29 грудня 58 цивільних осіб було вбито і 158 поранено в результаті ударів російських безпілотників і ракет по всій країні. Це найбільша кількість жертв серед цивільного населення за один день за весь 2023 рік", — сказала Ді Карло.

Представник СШ Роберт Вуд надав інформацію, що на окупованій Росією території України ООН задокументувала смерть понад 100 українських цивільних осіб після того, як вони потрапили в російський полон. Серед них одна дитина.

Заступниця генсека ООН заявила, що в організації заслухали свідчення про російські звірства, яких зазнає українське цивільне населення.

"Ми послідовно висловлювали чіткі застереження, але відбувається подальша ескалація та розповсюдження конфлікту за межі України та далі. І ось ми стоїмо на порозі третього року найсерйознішого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, якому не видно кінця", — зауважила вона.

Представниця ООН також додала, що з початку російського вторгнення майже дві третини українських дітей були змушені покинути свої домівки, деякі з них — без дорослих. За оцінками, 1,5 млн дітей перебувають під загрозою посттравматичного стресу та інших психічних розладів.