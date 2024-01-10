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Торік міграційна служба оформила українцям понад 2,7 млн закордонних паспортів

Паспортні послуги закордоном українці можуть отримати вже у 7 державах.

Торік міграційна служба оформила українцям понад 2,7 млн закордонних паспортів
Фото: dpsu.gov.ua

Підрозділи Державної міграційної служби упродовж 2023 року оформили громадянам України понад 2,7 млн закордонних паспортів та понад 1,4 млн ID-карток. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Ігор Клименко.

За його словами, 530 тисяч паспортних документів оформили у закордонних філіях ДП «Документ. Серед них - 148 тисяч ID-карток та понад 382 тисячі закордонних паспортів.

Паспортні послуги закордоном українці можуть отримати вже у семи державах - Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Туреччині, Чехії, Польщі.

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