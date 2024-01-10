Окупанти завдали авіаудари по Куп'янському району. Є жертва

Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок російського обстрілу загинула місцева мешканка.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка. Пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі", – ідеться у повідомленні.
Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.
- Ворог продовжує вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися в напрямку Куп'янська.