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Окупанти завдали авіаудари по Куп'янському району. Є жертва

Від ворожих авіабомб постраждало село Вільхувата.

Окупанти завдали авіаудари по Куп'янському району. Є жертва
Фото: Олег Синєгубов

Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок російського обстрілу загинула місцева мешканка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка. Пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі", – ідеться у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов

Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.

  • Ворог продовжує вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися в напрямку Куп'янська.
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