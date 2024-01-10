Окупанти завдали авіаудари по Куп'янському району. Є жертва

"Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка. Пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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