Ворог щодня намагається просунутись у напрямку Куп'янська, – Сирський

Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога.

Ворог продовжує вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися в напрямку Куп'янська, Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал росіян.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"На куп'янському напрямку ситуація залишається складною. Ворог продовжує вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в напрямку міста. Інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися в жовтні 2023 року, і відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба. Противник щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх з артилерії та використовує авіацію. Зараз штурми наших позицій ворог здійснює в районі Синьківки з метою подальшого блокування Куп'янська", – сказав Сирський.

Він наголосив, що командири та штаби наших частин добре володіють ситуацією, постійно здійснюють розвідку, аналізують дії противника та ухвалюють усі необхідні рішення.

"Наші воїни дають адекватну відсіч ворогу і руйнують його плани. Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але нашим Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат", – зазначив командувач Сухопутних військ.

Раніше західні ЗМІ повідомляли про підготовку Росії до наступу на Харківському напрямку, назвавши можливою датою 15 січня. Водночас, Міноборони Британії зазначало, що росіяни мають "локальні успіхи" на деяких ключових напрямках. Йдеться про Донецьку і Херсонську області. Біля Куп'янська російську наступальну операцію назвали "безрезультатною".

Що відбувається на Куп'янському напрямку