МО Британії: росіяни мають "локальні успіхи" на деяких ключових напрямках

Йдеться про Донецьку і Херсонську області. Біля Куп'янська російську наступальну операцію назвали "безрезультатною".

Протягом тижня наземні бої продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту або дуже поступовим, локальним успіхом росіян у ключових секторах.

На півночі, поблизу Куп'янська, російське західне угруповання військ продовжує широкомасштабну, але "безрезультатну" наступальну операцію. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в X.

На півночі Донецької області Україна підтримує стабільну лінію фронту перед дрібними російськими атаками довкола Бахмута.

За Авдіївку продовжуються важкі бої, оскільки російські війська консолідували наприкінці грудня здобутки довкола Мар'їнки, де вони змогли просунутися до західного краю міста після дев’яти років боїв у цьому районі.

За інформацією британців, на півдні України росіяни, ймовірно, досягли мінімального прогресу в новій спробі вибити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 January 2024.



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