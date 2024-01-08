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На кордоні з Чернігівською і Сумською областями росіяни тримають близько 19 000 осіб

За словами речника Сил оборони північного напрямку, це не та сила, яка здатна прорвати українську оборону.

На кордоні з Чернігівською і Сумською областями росіяни тримають близько 19 000 осіб
Юрій Похв
Фото: скріншот

Протягом останнього часу росіяни вели лише так званий турбуючий вогонь по населених пунктах Сумської і Чернігівської областей. Але були влучання по цивільних громадах.

Про це речник Сил оборони північного напрямку, полковник Юрій Повх повідомив у ефірі телемарафону. Він пояснив, що ворог на цьому напрямку використовує ствольну артилерію, 120-мм міномети, FPV-дрони, іноді – авіацію.

Захисники пильно несуть службу і не забувають, що росіяни під прикриттям артилерійського вогню можуть вчинити спробу заходу ДРГ. Контроль над державним кордоном є постійним.

"Як повідомляв уже командувач ОСУВ «Північ» генерал-лейтенант Сергій Наєв, у межах кордону Сумської та Чернігівської областей з боку Російської Федерації зосереджено приблизно 19 000 осіб контингенту російських військ. Цей показник не змінювався вже протягом кількох місяців, тому говорити про те, що є ознаки створення ударних угруповань з боку ворога, не доводиться", – сказав Похв.

19 000, за його словами, це не та сила, яка здатна прорвати наші війська. Це контингент, який можна охарактеризувати як війська прикриття кордону.

  • Найбільш активно росіяни використовують диверсантів у Сумській області. Також окупанти не припиняють обстріли зі своєї території по Чернігівській, Сумській і Харківській областях. 
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