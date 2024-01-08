На кордоні з Чернігівською і Сумською областями росіяни тримають близько 19 000 осіб

За словами речника Сил оборони північного напрямку, це не та сила, яка здатна прорвати українську оборону.

Протягом останнього часу росіяни вели лише так званий турбуючий вогонь по населених пунктах Сумської і Чернігівської областей. Але були влучання по цивільних громадах.

Про це речник Сил оборони північного напрямку, полковник Юрій Повх повідомив у ефірі телемарафону. Він пояснив, що ворог на цьому напрямку використовує ствольну артилерію, 120-мм міномети, FPV-дрони, іноді – авіацію.

Захисники пильно несуть службу і не забувають, що росіяни під прикриттям артилерійського вогню можуть вчинити спробу заходу ДРГ. Контроль над державним кордоном є постійним.

"Як повідомляв уже командувач ОСУВ «Північ» генерал-лейтенант Сергій Наєв, у межах кордону Сумської та Чернігівської областей з боку Російської Федерації зосереджено приблизно 19 000 осіб контингенту російських військ. Цей показник не змінювався вже протягом кількох місяців, тому говорити про те, що є ознаки створення ударних угруповань з боку ворога, не доводиться", – сказав Похв.

19 000, за його словами, це не та сила, яка здатна прорвати наші війська. Це контингент, який можна охарактеризувати як війська прикриття кордону.