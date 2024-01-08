У Святошинському районі Києва, на бульварі Жуля Верна, сталося пошкодження мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжджу частину. Фахівці "Київводоканалу" та "Київавтодору" працюють над ліквідацією прориву.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Наголошуємо, що стався витік саме холодної води. Просимо медіа та блогерів не маніпулювати та не поширювати неправдиву інформацію, втягуючись в інформаційні атаки на міську владу та комунальні служби, які в нинішніх умовах роблять усе, щоб забезпечити життєдіяльність столиці", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заявка про пошкодження надійшла до диспетчерської "Київводоканалу" 7 січня о 22:55. На місце виїхала аварійна бригада, яка перекрила воду і локалізувала витік. Без води залишилися два житлові будинки.

"Враховуючи аварійну ситуацію та складні погодні умови дорожники здійснюють додаткову обробку бульвару, щоб забезпечити безпечний рух транспорту. Роботи з ремонту водопроводу виконуватимуть на зеленій зоні, без обмеження руху транспорту", – додали в КМДА.