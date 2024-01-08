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​Сили оборони за добу ліквідували 440 окупантів і 13 ворожих артилерійських систем

Загалом Росія вже втратила в Україні 365 170 військових.

​Сили оборони за добу ліквідували 440 окупантів і 13 ворожих артилерійських систем
Фото: скриншот відео

За минулу добу Сили оборони знищили ще 440 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 365 170 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 365170 (+440) осіб
  • танків – 6031 (+9)
  • бойових броньованих машин – 11194 (+14) 
  • артилерійських систем – 8666 (+13)
  • РСЗВ – 953 (+2) 
  • засоби ППО – 638 (+1) 
  • літаків – 329 (+0) 
  • гелікоптерів -–324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11)
  • крилаті ракети – 1787 (+1)
  • кораблі/катери – 23 (+0) 
  • підводні човни – 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11542 (+19)
  • спеціальна техніка – 1328 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два склади боєприпасів та два артилерійські засоби противника.

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