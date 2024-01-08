​Сили оборони за добу ліквідували 440 окупантів і 13 ворожих артилерійських систем

Загалом Росія вже втратила в Україні 365 170 військових.

За минулу добу Сили оборони знищили ще 440 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 365 170 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 365170 (+440) осіб

танків – 6031 (+9)

бойових броньованих машин – 11194 (+14)

артилерійських систем – 8666 (+13)

РСЗВ – 953 (+2)

засоби ППО – 638 (+1)

літаків – 329 (+0)

гелікоптерів -–324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11)

крилаті ракети – 1787 (+1)

кораблі/катери – 23 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 11542 (+19)

спеціальна техніка – 1328 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два склади боєприпасів та два артилерійські засоби противника.