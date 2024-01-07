Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 (оновлено)

Пролунали два вибухи поруч з приватними житловими будинками.

У неділю ввечері російська армія знову обстрілює Харків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Харків під ракетним ударом. У місті пролунало вже кілька вибухів”, − зазначив він.

Мер повідомив, що “прилетіло” поруч з приватними житловими будинками. За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих немає.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдали по місту два удари, попередньо − ракетами С-300.

Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. Наразі інформації про постраждалих немає.