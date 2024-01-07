Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 (оновлено)

У неділю ввечері російська армія знову обстрілює Харків.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
“Харків під ракетним ударом. У місті пролунало вже кілька вибухів”, − зазначив він.
Мер повідомив, що “прилетіло” поруч з приватними житловими будинками. За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих немає.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдали по місту два удари, попередньо − ракетами С-300.
Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. Наразі інформації про постраждалих немає.
- Раніше у Харкові внаслідок російської атаки загинула актриса Вікторія Тимошенко.
- Російська армія вранці 2 січня вдарила по Харкову. Було декілька прильотів у середмісті та в районах житлової забудови. Спершу повідомляли про одну загиблу і понад пів сотні поранених. За даними поліції, ударів ворог завдав "Іскандерами".