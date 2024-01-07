У понеділок Україні прогнозують ожеледицю, у центрі та на сході – значний сніг

У південних областях буде налипання мокрого снігу.

У понеділок, 8 січня синоптики прогнозують південним областям ожеледь і налипання мокрого снігу.

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

На Одещині вдень пориви вітру 15-20 м/с; у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах України ожеледиця.

“Хмарно. У південній частині помірний дощ з переходом у мокрий сніг, місцями значні опади; ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень від 4° тепла до 1° морозу, вдень в Криму 7-12° тепла”, − зазначили у гідрометцентрі.

У північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг; температура вночі 11-16°, вдень 8-13° морозу (в Чернігівській та Сумській областях вночі 15-20°, вдень 10- 15° морозу).

На решті території складні погодні умови: помірний сніг, у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі та вдень 5-10° морозу.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, північних та південних областей місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.