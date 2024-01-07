У Херсоні викрили двох колаборанток
У Херсоні викрили двох колаборанток
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
ГоловнаСуспільствоВійна

23 будинки пошкоджені на Сумщині внаслідок російського ракетно-авіаційного удару

Ворог вдарив "шахедами" та ракетою по місту Кролевець Конотопського району.

23 будинки пошкоджені на Сумщині внаслідок російського ракетно-авіаційного удару
Фото: Сумська ОВА

Сьогодні ворог наніс ракетно-авіаційний удар по місту Кролевець Конотопського району.

"Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу “Шахед”, – повідомили у Сумській ОВА. 

За інформацією, попередньо, пошкоджено 23 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям.

Росія продовжує атакувати мирне населення України:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies