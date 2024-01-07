23 будинки пошкоджені на Сумщині внаслідок російського ракетно-авіаційного удару

Сьогодні ворог наніс ракетно-авіаційний удар по місту Кролевець Конотопського району.
"Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу “Шахед”, – повідомили у Сумській ОВА.
За інформацією, попередньо, пошкоджено 23 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям.
Росія продовжує атакувати мирне населення України:
- Вчора окупанти завдали удару ракетами С-300 по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей. Також 10 осіб отримали поранення.
- Сьогодні бійці з ПвК "Схід" знищили російську ракету над Дніпровським районом.
- На Миколаївщині ворог влучив у базу відпочинку. Один з безпілотників влучив у рекреаційну зону.