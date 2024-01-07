23 будинки пошкоджені на Сумщині внаслідок російського ракетно-авіаційного удару

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям.

"Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу “Шахед”, – повідомили у Сумській ОВА.

Сьогодні ворог наніс ракетно-авіаційний удар по місту Кролевець Конотопського району.

Ворог вдарив "шахедами" та ракетою по місту Кролевець Конотопського району.

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