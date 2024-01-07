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Кількість жертв обстрілу Покровська збільшилася: знайшли ще одне тіло

На місці зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіло чоловіка.

Кількість жертв обстрілу Покровська збільшилася: знайшли ще одне тіло
Фото: ДСНС

Кількість жертв ракетного удару окупантів по Покровську збільшилася. На місці зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіло чоловіка.

"Станом на 15:00 7 січня на місці двох зруйнованих внаслідок обстрілу приватних житлових будинків вилучено тіла 2 осіб, врятовано 1 чоловіка, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 3 осіб, з них 2 дітей", – повідомили у ДСНС.

За даними рятувальників, на даний час рятувальниками розібрано 62 тонн зруйнованих елементів будинків. Проводиться збір фрагментів тіл для подальшої ідентифікації загиблих.

Фото: ДСНС

Раніше також повідомили про те, що у с. Рівне Покровського району вилучено тіло дитини 2020 р.н. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей. За даними рятувальників, вже розібрано 40 тонн зруйнованих елементів будинку. Проводиться ідентифікація знайдених фрагментів тіл.

Фото: ДСНС

На місці обстрілу залучено відділення БПЛА. Для надання психологічної допомоги постраждалим працює психолог ДСНС.

Всього для проведення робіт залучено 76 осіб та 20 одиниць техніки. Також працюють кінологи Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарес" – 12 осіб, 9 собак.

6 січня окупанти завдали удару ракетами С-300  по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей. Також 10 осіб отримали поранення.

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