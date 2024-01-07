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Російські окупанти продовжують репресії проти цивільного населення Херсонщини, – ЦНС

Кремль відрядив на ТОТ Херсонщини чергову партію співробітників ФСБ.

Російські окупанти продовжують репресії проти цивільного населення Херсонщини, – ЦНС
Фото: Центр національного спротиву

На окупованих територіях Херсонської області росіяни продовжують посилювати репресії проти українського народу. Оскільки контроль над даним регіоном є ключовим для забезпечення логістики на ТОТ Кримського півострова, Кремль відрядив туди чергову партію співробітників фсб, – пише Центр національного спротиву.

За наявною інформацією, "мета даного кроку з боку окупантів це посилити проведення обшуків будинків місцевих мешканців. Особливу увагу окупанти приділятимуть перевірці особистих документів, в першу чергу тих громадян, які на їхню думку не підтримують російську риторику та завдання так званої “сво”. Також, окупанти намагатимуться примушувати громадян України оформлювати ворожі паспорти", – пише ЦНС.

Дані заходи відбуваються на тлі регулярних ударів Сил оборони України по ключових військових об’єктах у ворожому тилу. 

У зв’язку з чим, окупанти прагнуть виявити представників руху опору, оскільки діяльність українського підпілля дуже потужна на даному напрямку. 

"Також співробітники фсб забезпечують додаткову охорону для колаборантів в органах управління та осіб, що залучені до організації та проведення “виборчого процесу” на ТОТ", – додають у підпіллі.

Репресії росіян на ТОТ

  • Російські загарбники почали чергові обшуки та арешти на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Вони вдираються до будинків людей вночі, шукаючи докази проукраїнської позиції цивільних.
  • Раніше зазначалося, що росіяни посилили контрдиверсійний режим окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього вони завезли спецпризначенців, які полюватимуть на українське підпілля.
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