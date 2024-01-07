На станції метро Героїв Дніпра у Києві усунули георгіївську стрічку та прибрали дві емблеми Військово-морського флоту СРСР.
Про це повідомив активіст Олег Слабоспицький.
Також демонтували дві емблеми Військово-повітряних сил СРСР.
“Елементи оздоблення були усунуті з публічного простору в рамках деколонізації згідно із рішенням Київради від 13 липня 2023 року”, − зазначив Слабоспицький.
Раніше на станції, у межах декомунізації, були демонтовані дві емблеми Сухопутних військ СРСР.
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