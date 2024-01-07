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На станції метро Героїв Дніпра у Києві прибрали георгіївську стрічку та російські військові емблеми

Зокрема демонтували дві емблеми Військово-морського флоту СРСР.

На станції метро Героїв Дніпра у Києві прибрали георгіївську стрічку та російські військові емблеми
Фото: Телеграм-канал Олега Слабоспицького

На станції метро Героїв Дніпра у Києві усунули георгіївську стрічку та прибрали дві емблеми Військово-морського флоту СРСР.

Про це повідомив активіст Олег Слабоспицький.

Також демонтували дві емблеми Військово-повітряних сил СРСР. 

“Елементи оздоблення були усунуті з публічного простору в рамках деколонізації згідно із рішенням Київради від 13 липня 2023 року”, − зазначив Слабоспицький.

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Раніше на станції, у межах декомунізації, були демонтовані дві емблеми Сухопутних військ СРСР.

Фото: Телеграм-канал Олега Слабоспицького

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