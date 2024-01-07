На станції метро Героїв Дніпра у Києві усунули георгіївську стрічку та прибрали дві емблеми Військово-морського флоту СРСР.

Про це повідомив активіст Олег Слабоспицький.

Також демонтували дві емблеми Військово-повітряних сил СРСР.

“Елементи оздоблення були усунуті з публічного простору в рамках деколонізації згідно із рішенням Київради від 13 липня 2023 року”, − зазначив Слабоспицький.

Раніше на станції, у межах декомунізації, були демонтовані дві емблеми Сухопутних військ СРСР.

Фото: Телеграм-канал Олега Слабоспицького