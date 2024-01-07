Росія обстріляла Нікополь із дрона-камікадзе

Російська армія обстріляла сьогодні Нікополь Дніпропетровської області з дрона-камікадзе.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Атаковану локацію обстежують. З'ясовують наслідки.
У Новоолександрівській громаді Дніпровського району уламки збитої ракети розкидало по територіях садових товариств.
“Розбито вщент дачний будинок. Ще 16 – пошкоджено. Знищена й господарська споруда, 2 – понівечено. Зачепило також автомобіль”, − зазначив Лисак.
Він підкреслив, що жертв і постраждалих не було.
- Минулої ночі російська армія атакувала Дніпропетровську область спершу безпілотниками, а потім важкою артилерією. Внаслідок влучань пожежа виникла у освітньому закладі Дніпра, по Нікопольщині ворог бив важкою артилерією.