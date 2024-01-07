Росія обстріляла Нікополь із дрона-камікадзе

Російська армія обстріляла сьогодні Нікополь Дніпропетровської області з дрона-камікадзе.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Атаковану локацію обстежують. З'ясовують наслідки.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району уламки збитої ракети розкидало по територіях садових товариств.

“Розбито вщент дачний будинок. Ще 16 – пошкоджено. Знищена й господарська споруда, 2 – понівечено. Зачепило також автомобіль”, − зазначив Лисак.

Він підкреслив, що жертв і постраждалих не було.