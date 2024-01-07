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Росія обстріляла Нікополь із дрона-камікадзе

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району вщент знищило дачний будинок.

Росія обстріляла Нікополь із дрона-камікадзе
Фото: EPA/UPG

Російська армія обстріляла сьогодні Нікополь Дніпропетровської області з дрона-камікадзе. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Атаковану локацію обстежують. З'ясовують наслідки. 

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району уламки збитої ракети розкидало по територіях садових товариств.

“Розбито вщент дачний будинок. Ще 16 – пошкоджено. Знищена й господарська споруда, 2 – понівечено. Зачепило також автомобіль”, − зазначив Лисак.

Він підкреслив, що жертв і постраждалих не було.

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