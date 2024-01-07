Зараз він перебуває у лікарні.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов переніс інфаркт.

"Друзі, новий 2024 рік для мене виявився доволі незвичним: бо відділення реанімації в Інституті серця - м'яко кажучи, не те, про що мрієш напередодні свят", – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Також подякував лікарям та персоналу, які допомогають йому долати наслідки інфаркту, а також усім, хто запропонував допомогу.

Крім того, Горбачов зазначив, що "допомоги більше потребує мій син, його побратими та посестри на фронті" і закликав донатити на дрони: "це буде мені найкращою підтримкою".