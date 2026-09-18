“Відоус-Бей”: серіал, що отримав рекордні 14 “Еммі”

Біля узбережжя Нової Англії є острів Відоус-Бей (Вдовина бухта) з однойменним маленьким містечком. Мер міста Том Лофтіс (Метью Ріс) з усіх сил намагається зробити острів туристичним курортом, як це вже вдалося сусідньому острову Мартас-Він’ярд (реальний курорт Нової Англії, де регулярно відпочивають родина Кеннеді та Білл Клінтон). Утім на перешкоді його амбіцій стоять жителі містечка: вони переконані, а отже меру слід боротися з прокляттям, а не скликати туристів. Лофтіс у ці старовинні рибальські байки не вірить – аж доки віч-на-віч не зустрінеться з паранормальними явищами.
Інтерес до серіалу виник одразу після його квітневого релізу, зокрема, через його потужну команду: шоураннеркою “Відоус-Бей” виступила Кеті Діппольд (створила “Парки і зони відпочинку” – найкращий процедуральний ситком про державну службу); режисерами – Хіро Мурай (за його плечима – успішні “Атланта”, “Баррі” та “Станція одинадцять”), Ендрю ДеЯнг (нещодавно зняв лінчевський серіал “Меблева компанія”) і Тай Вест (автор горорної трилогії “Ікс”). В результаті, “Відоус-Бей” став поєднанням абсурдистської комедії про життя провінції та моторошного містичного горору, заснованого на фольклорі Нової Англії. Його перші серії скидаються на таку собі версію “Скубі-Ду”, де раціональний мер розвінчує містичні міфи та байки – однак згодом виявляється, що це жахна реальність розвінчує переконання мера.
Комедійна складова сераілу є явним рефреном до головного дітища Кеті Діппольд – ситкому “Парки і зони відпочинку”. Там дивакувата команда держслужбовців намагалася зробити своє містечко кращим. У “Відоус-Бей”, здається, працюють їх побратими: так само дивакуваті, але фактурні держслужбовці, які намагаються дати раду керівництву цим містечком. Діппольд знову створює цілу галерею кумедних персонажів: це ексцентрична помічниця мера Патріція (Кейт О’Флінн), яка колись пережила напад маніяка Бугімена; харизматична працівниця архіву Розмарі (Дейл Діккі), завжди готова вставити розбавити напругу гострою фразою; миловидна бабуся Рут (Кей Каллан), яка вже пів століття працює секретаркою в мерії; а також просто дуже дивний Дейл (Джефф Гіллер). У “Парках” весь сюжет обертався навколо заяви медсестри, що згодом стає найкращим другом департаменту – у “Відоус-Бей” таким сюжетним центром стає Вік (Стівен Рут), пропитий старий рибалка, що знає усі легенди та повір’я і змушує всіх навколо дотримуватися їх.
Утім, головним рушієм серіалу є виконавець головної ролі Метью Ріс. Він запам’ятався передусім роллю стриманого та холоднокровного радянського шпигуна Філліпа Дженнігза у трилері “Американці”. Натомість у “Відоус-Бей” він постає в зовсім іншій іпостасі чоловіка середніх років, який здатен викликати і співчуття, і тривогу, і сміх. Окрім проклятої (в усіх сенсах) роботи мера, він переживає давнішню смерть дружини і опікується бунтівним сином-підлітком (Кінґстон Румі Саутвік). На ньому тримається вся драма серіалу.
Горорна складова шоу збудована не менш цікаво. Кожна серія тут є оммажем на відомий горор: “Сяйво” Стенлі Кубрика, “Щелепи” Стівена Спліберга”, “Відьма” Роберта Еггерса, “Імла” Френка Дарабонта, франшиза слешерів “Гелловін”. При цьому “Відоус-Бей” – це не антологія, а цілісне шоу з наскрізним наративом, що тримає динаміку, постійно підкидаючи сюжетні сайд-квести. Водночас візуально це шоу нагадує старомодні лампові горори 1980-х.
Сьогодні нам вже важко уявити горор, який би не мав за собою глибокого соціального висловлювання. Для “Відоус-Бей” важливим в цьому плані є простір, з яким працює серіал: якщо інопланетні вторгнення в США відбуваються переважно в Нью-Йорку чи Лос-Анджелесі, то хтонічне зло, яке існує з часів зародження світу, чаїться саме в Новій Англії. Це об’єднання прибережних східних штатів (Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мен, Нью-Гемпшир, Род-Айленд) є невичерпним джерелом американської містики. Більшість історій пілігримів відбувалися саме в цих шести штатах, і саме тут виріс американський фольклор, замішаний на архаїчних релігіях корінних американців, протестанському містицизмі та, частково, народних повір’ях Африки. Згодом, Нова Англія дала світові щонайменше двох великих літературних майстрів горора: Говарда Лавкрафта та Стівена Кінга. А також одного з найкращих сучасних горормейкерів у кіно – Роберта Еггерса.
Саме цю фольклорно-містичну традицію та її нерозривний зв’язок з історією проговорює “Відоус-Бей”. Велику частину сюжету серіал розгортає через місцевий краєзнавчий музей, сповнений моторошних історій про минуле острова та містечка. Є також спеціальний епізод про заснування міста, який переносить глядачів в епоху перших колоністів і дає загальній оповіді цілком лавкрафтіанську зав’язку в дусі міфа про місце, де заточили хтонічних богів. Шоу пропонує поглянути на загальноприйняту історію заснування США через історію містечка Відоус-Бей, чиє похмуре минуле стає прообразом будь-якої колонії XVII століття та водночас саркастичним коментарем до уявлення, ніби всі біди сьогоднішньої Америки випливають з первородного гріха минулого, який тепер необхідно спокутувати.
Останнім часом кіноіндустрія вдається до цілком успішних повнометражних експериментів з поєднанням горору та комедії: це і відродження, здавалося, давно забутого “Дуже страшного кіно”, і зняті з смішні бюджети “Backrooms: Залаштунки”, і “Обсесія”, яка іронізує над одержимістю. На цьому фоні шоу про архаїчний морок на тлі чиновницького безладу виглядає цілком актуальним знаком епохи.
“Відоус-Бей” вже продовжили на другий сезон – тож зовсім скоро зможемо дізнатися, як Том Лофітс вирішить “дилему вагонетки”. А також, чи можливо взагалі змінити минуле в майбутньому часі.
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