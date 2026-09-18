“Відоус-Бей”: серіал, що отримав рекордні 14 “Еммі”

Про майбутній успіх “Відоус-Бей” говорили вже на момент його старту, адже шоу запропонувало оригінальну суміш чорної комедії та містики з інтригуючим сюжетом. До того ж, над ним працювала одна з найсильніших авторських команд у серіальному бізнесі.

Серіал “Відоус-Бей” став тріумфатором цьогорічної премії “Еммі” , головної відзнаки телевізійних проєктів. Містично-комедійне шоу, створене стримінговим сервісом AppleTV, отримало 14 нагород з 19 номінацій, встановивши рекорд за кількістю нагород у цій премії, та стало найкращим комедійним серіалом 2026 року. Це вже другий поспіль тріумф AppleTV на “Еммі”, адже минулого року серіал “Студія” цього стримінгу отримав 13 перемог.

Біля узбережжя Нової Англії є острів Відоус-Бей (Вдовина бухта) з однойменним маленьким містечком. Мер міста Том Лофтіс (Метью Ріс) з усіх сил намагається зробити острів туристичним курортом, як це вже вдалося сусідньому острову Мартас-Він’ярд (реальний курорт Нової Англії, де регулярно відпочивають родина Кеннеді та Білл Клінтон). Утім на перешкоді його амбіцій стоять жителі містечка: вони переконані, а отже меру слід боротися з прокляттям, а не скликати туристів. Лофтіс у ці старовинні рибальські байки не вірить – аж доки віч-на-віч не зустрінеться з паранормальними явищами.

Інтерес до серіалу виник одразу після його квітневого релізу, зокрема, через його потужну команду: шоураннеркою “Відоус-Бей” виступила Кеті Діппольд (створила “Парки і зони відпочинку” – найкращий процедуральний ситком про державну службу); режисерами – Хіро Мурай (за його плечима – успішні “Атланта”, “Баррі” та “Станція одинадцять”), Ендрю ДеЯнг (нещодавно зняв лінчевський серіал “Меблева компанія”) і Тай Вест (автор горорної трилогії “Ікс”). В результаті, “Відоус-Бей” став поєднанням абсурдистської комедії про життя провінції та моторошного містичного горору, заснованого на фольклорі Нової Англії. Його перші серії скидаються на таку собі версію “Скубі-Ду”, де раціональний мер розвінчує містичні міфи та байки – однак згодом виявляється, що це жахна реальність розвінчує переконання мера.

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Фото: imdb.com Кадр із серіалу 'Відоус-Бей'

Фото: imdb.com Кадр із серіалу 'Відоус-Бей'

Комедійна складова сераілу є явним рефреном до головного дітища Кеті Діппольд – ситкому “Парки і зони відпочинку”. Там дивакувата команда держслужбовців намагалася зробити своє містечко кращим. У “Відоус-Бей”, здається, працюють їх побратими: так само дивакуваті, але фактурні держслужбовці, які намагаються дати раду керівництву цим містечком. Діппольд знову створює цілу галерею кумедних персонажів: це ексцентрична помічниця мера Патріція (Кейт О’Флінн), яка колись пережила напад маніяка Бугімена; харизматична працівниця архіву Розмарі (Дейл Діккі), завжди готова вставити розбавити напругу гострою фразою; миловидна бабуся Рут (Кей Каллан), яка вже пів століття працює секретаркою в мерії; а також просто дуже дивний Дейл (Джефф Гіллер). У “Парках” весь сюжет обертався навколо заяви медсестри, що згодом стає найкращим другом департаменту – у “Відоус-Бей” таким сюжетним центром стає Вік (Стівен Рут), пропитий старий рибалка, що знає усі легенди та повір’я і змушує всіх навколо дотримуватися їх.

Утім, головним рушієм серіалу є виконавець головної ролі Метью Ріс. Він запам’ятався передусім роллю стриманого та холоднокровного радянського шпигуна Філліпа Дженнігза у трилері “Американці”. Натомість у “Відоус-Бей” він постає в зовсім іншій іпостасі чоловіка середніх років, який здатен викликати і співчуття, і тривогу, і сміх. Окрім проклятої (в усіх сенсах) роботи мера, він переживає давнішню смерть дружини і опікується бунтівним сином-підлітком (Кінґстон Румі Саутвік). На ньому тримається вся драма серіалу.

Фото: imdb.com Кадр із серіалу 'Відоус-Бей'

Фото: imdb.com Кадр із серіалу 'Відоус-Бей'

Горорна складова шоу збудована не менш цікаво. Кожна серія тут є оммажем на відомий горор: “Сяйво” Стенлі Кубрика, “Щелепи” Стівена Спліберга”, “Відьма” Роберта Еггерса, “Імла” Френка Дарабонта, франшиза слешерів “Гелловін”. При цьому “Відоус-Бей” – це не антологія, а цілісне шоу з наскрізним наративом, що тримає динаміку, постійно підкидаючи сюжетні сайд-квести. Водночас візуально це шоу нагадує старомодні лампові горори 1980-х.

Сьогодні нам вже важко уявити горор, який би не мав за собою глибокого соціального висловлювання. Для “Відоус-Бей” важливим в цьому плані є простір, з яким працює серіал: якщо інопланетні вторгнення в США відбуваються переважно в Нью-Йорку чи Лос-Анджелесі, то хтонічне зло, яке існує з часів зародження світу, чаїться саме в Новій Англії. Це об’єднання прибережних східних штатів (Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мен, Нью-Гемпшир, Род-Айленд) є невичерпним джерелом американської містики. Більшість історій пілігримів відбувалися саме в цих шести штатах, і саме тут виріс американський фольклор, замішаний на архаїчних релігіях корінних американців, протестанському містицизмі та, частково, народних повір’ях Африки. Згодом, Нова Англія дала світові щонайменше двох великих літературних майстрів горора: Говарда Лавкрафта та Стівена Кінга. А також одного з найкращих сучасних горормейкерів у кіно – Роберта Еггерса.

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Фото: imdb.com Кадр із серіалу 'Відоус-Бей'

Фото: imdb.com Кадр із серіалу 'Відоус-Бей'

Саме цю фольклорно-містичну традицію та її нерозривний зв’язок з історією проговорює “Відоус-Бей”. Велику частину сюжету серіал розгортає через місцевий краєзнавчий музей, сповнений моторошних історій про минуле острова та містечка. Є також спеціальний епізод про заснування міста, який переносить глядачів в епоху перших колоністів і дає загальній оповіді цілком лавкрафтіанську зав’язку в дусі міфа про місце, де заточили хтонічних богів. Шоу пропонує поглянути на загальноприйняту історію заснування США через історію містечка Відоус-Бей, чиє похмуре минуле стає прообразом будь-якої колонії XVII століття та водночас саркастичним коментарем до уявлення, ніби всі біди сьогоднішньої Америки випливають з первородного гріха минулого, який тепер необхідно спокутувати.

Останнім часом кіноіндустрія вдається до цілком успішних повнометражних експериментів з поєднанням горору та комедії: це і відродження, здавалося, давно забутого “Дуже страшного кіно”, і зняті з смішні бюджети “Backrooms: Залаштунки”, і “Обсесія”, яка іронізує над одержимістю. На цьому фоні шоу про архаїчний морок на тлі чиновницького безладу виглядає цілком актуальним знаком епохи.

“Відоус-Бей” вже продовжили на другий сезон – тож зовсім скоро зможемо дізнатися, як Том Лофітс вирішить “дилему вагонетки”. А також, чи можливо взагалі змінити минуле в майбутньому часі.