Сьогодні у США стартує особисте голосування на проміжних виборах у Конгрес

Сьогодні розпочинається особисте голосування на цьогорічних проміжних виборах у Конгрес США, пише France24.

Дострокове голосування стартує у Вірджинії. Також завчасно зможуть проголосувати, зокрема, мешканці Айдахо, Міннесоти та Південної Дакоти – переважно особисто в місцевих виборчих комісіях чи центрах.

У найближчі тижні дострокове голосування охопить і решту регіонів.

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Вибори, які відбудуться 3 листопада, передбачають голосування за губернаторів і законодавчі збори штатів у більшості штатів, а також визначать, чи збереже Республіканська партія більшість у Палаті представників і Сенаті США.

Якщо демократи повернуть собі контроль над Конгресом, це змінить хід подій протягом останніх двох років президентського терміну Трампа, ймовірно, призвівши до розслідувань та інших заходів парламентського контролю.

Організатори виборів заявляють про свою готовність і впевненість у тому, що голосування пройде точно й безпечно.

Видання додає, що президент Дональд Трамп тим часом продовжує спроби дискредитувати певні методи голосування та змінити порядок проведення виборів у США, вдаючись до судових позовів, масштабних федеральних перевірок щодо участі у виборах осіб, які не є громадянами країни, а також кампанії тиску з метою змусити виборчих посадовців надати конфіденційні дані про виборців.

Дострокове голосування стартує на тлі занепокоєння американців низкою гострих проблем – як-от зростання цін на пальне й продукти, війна з Іраном, потенційні ризики від штучного інтелекту та агресивна кампанія Трампа з посилення імміграційного контролю.

Цьому також передувала безпрецедентна хвиля переділу меж виборчих округів до Палати представників США в середині десятиліття. Процес розпочався після того, як Трамп закликав контрольований республіканцями законодавчий орган Техасу змінити карту виборчих округів так, щоб це сприяло успіху партії. Згодом аналогічні кроки зробили Каліфорнія та інші штати.