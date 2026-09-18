Путін підписав указ про націоналізацію російських активів Auchan, Nestle та Leroy Merlin

Лідер Росії Володимир Путін підписав указ про націоналізацію російських активів компаній Auchan, Nestle та колишньої мережі Leroy Merlin.

Про це пише Українська правда.

В указі, що підписаний 17 вересня, йдеться про те, що під управління акціонерного товариства "Л.Е.В. Менеджмент" примусово переходять активи міжнародних корпорацій Auchan і Nestle.

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Ця ж структура отримала контроль над активами логістичних операторів FM Logistics, Bati Logistics та ТОВ "Ле Монлід" (колишня мережа "Леруа Мерлен").

"Л.Е.В. Менеджмент" зареєстрували в Москві в жовтні 2024 року. Генеральним директором юридичної особи зазначено Андрія Краюшкіна, проте інформацію про її реальних бенефіціарів не розкрито, а жодної комерційної діяльності компанія не вела.

Швейцарська компанія Nestle працює в Росії з 1994 року й володіє шістьма великими виробничими майданчиками в різних регіонах країни. Сукупний виторг її основних юридичних осіб у РФ 2021 року становив майже 30 мільярдів рублів. Дані за наступні роки, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, компанія засекретила.

Французька торговельна мережа Auchan працює в РФ із 2002 року й наразі налічує 230 магазинів у 100 містах. ТОВ "Ашан" майже повністю належить французькій Sogepar.

Французька компанія Leroy Merlin, яка працювала на ринку РФ з 2004 року, змінила назву на "Лемана ПРО" і керувала мережею зі 112 магазинів та 11 дарксторів. У грудні 2023 року власником 99,99% російської юридичної особи ТОВ "Ле Монлід" стала компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів Scenari Holding LP. Французька група Adeo формально зберегла за собою лише 0,007% акцій.