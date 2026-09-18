США схвалили потенційний продаж винищувачів F-35 Саудівській Аравії

Згоду на продаж надалі на тлі боротьби Саудівської Аравії проти хуситів.

США схвалили потенційний продаж 48 винищувачів F-35 Саудівській Аравії за $24,3 млрд. Відповідне повідомлення 17 серпня оприлюднив Держдеп, пише dpa inernational.

До угоди входитимуть не лише самі літаки, а й пов'язане з ними обладнання. Держдеп вважає, що цей продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних і безпекових цілей США, оскільки підвищить безпеку «головного союзника поза НАТО».

«Запропонований продаж цього обладнання й супровідних послуг не змінить військового балансу в регіоні», – додали там.

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Посольство Саудівської Аравії у США сказало, що пропозиція продажу відображає «міць і тривкий характер» саудівсько-американського стратегічного партнерства та подальший розвиток оборонного співробітництва між країнами.

У листопаді президент США Дональд Трамп напередодні візиту саудівського наслідного принца Мохаммеда бін Салмана до Вашингтона заявив, що США готові продати ці винищувачі Саудівській Аравії. Поки що єдиною близькосхідною країною, яка має винищувачі F-35, є Ізраїль.

Винищувачі F-35 станом на зараз є найдосконалішими. Німецька армія закупила їх в межах так званого спільного ядерного планування – концепції стримування НАТО, за якою союзники мають доступ до американських ядерних бомб. Завдяки особливій формі й зовнішньому покриттю літак важко виявити ворожим радарам. Версія літака F-35A є найпоширенішою. Вона перебуває на озброєнні американських Повітряних сил та союзників по Аляьнсу.

Версія F-35B сідає вертикально, як гелікоптер, і може злітати з дуже коротких відстаней, що дає йому змогу діяти з необладнаних баз із короткими злітними смугами та з різних кораблів, здатних приймати авіацію. F-35B експлуатують Корпус морської піхоти США, Велика Британія та Військово-повітряні сили Італії.

F-35C – перший малопомітний винищувач ВМС і єдиний у світі ударний винищувач п'ятого покоління зі стелс-технологіями й великою дальністю. Був спроєктований і побудований спеціально для дій з авіаносців. F-35C експлуатує тільки Міністерство військово-морських сил США.