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Трамп анонсував можливе створення військової бази США в Польщі

Якщо рішення таки ухвалять, то точну локацію майбутнього об'єкта оголосять найближчим часом.

Трамп анонсував можливе створення військової бази США в Польщі
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у перемовинах щодо створення військової бази Армії США на території Польщі. 

Про це ідеться в його дописі у соцмережі Truth Social. 

За словами Трампа, появі бази сприяє робота президента Польщі Кароля Навроцького.

У разі ухвалення остаточного рішення точну локацію майбутнього об'єкта оголосять найближчим часом. Трамп підкреслив, що заснування такої бази стане історичним кроком для зміцнення альянсу між Штатами і Польщею.

  • У червні цього року Польща офіційно звернулася до США з проханням створити постійну військову базу на її території.
  • Це відбувається на тлі зменшення військової присутності Вашингтона в Європі та зростання загрози для континенту з боку Росії.
  • Міністр оборони Польщі заявляв, що «остаточні рішення ще не ухвалені, але ми на правильному шляху». Варшава «зробить усе можливе» для розширення американської військової присутності, додав він, зазначивши, що зараз чиновники опрацьовують деталі зі своїми американськими колегами.
  • Зараз у країні розміщено близько 10 000 американських військовослужбовців , а також постійний гарнізон армії США та база протиракетної оборони .
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