Трамп анонсував можливе створення військової бази США в Польщі

Якщо рішення таки ухвалять, то точну локацію майбутнього об'єкта оголосять найближчим часом.

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Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у перемовинах щодо створення військової бази Армії США на території Польщі.

Про це ідеться в його дописі у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, появі бази сприяє робота президента Польщі Кароля Навроцького.

У разі ухвалення остаточного рішення точну локацію майбутнього об'єкта оголосять найближчим часом. Трамп підкреслив, що заснування такої бази стане історичним кроком для зміцнення альянсу між Штатами і Польщею.