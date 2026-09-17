Китай різко виступив проти санкцій США проти Росії, які можуть зачепити його торгівлю з РФ

Пекін заявив, що його торговельні відносини з іншими країнами не мають зазнавати впливу з боку третіх держав.

Китай заявив, що його торговельні відносини з іншими країнами не мають зазнавати впливу з боку третіх держав.

Так у Пекіні відреагували на ухвалення Палатою представників США законопроєкту про нові санкції проти Росії, повідомляє Anadolu.

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що начебто китайсько-російська співпраця не спрямована проти третіх країн і "не повинна бути порушена під примусом будь-якої третьої сторони".

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Він також зазначив, що Китай виступає проти застосування юрисдикції за межами власної території, якщо така практика не має підстав у міжнародному праві або повноважень Ради Безпеки ООН.

Що передувало?

Напередодні Палата представників США проголосувала за законопроєкт покійного Ліндсі Грема із санкціями проти високопосадовців Росії, зокрема Володимира Путіна, а також олігархів, державних компаній та іноземного бізнесу, який підтримує російську оборонну промисловість.

Документ підтримали 262 конгресмени, 159 проголосували проти. Тепер законопроєкт має підписати президент США Дональд Трамп.

Передбачені документом заходи можуть безпосередньо зачепити Китай та Індію. Законопроєкт дозволяє адміністрації США запроваджувати мита до 100% для країн, які купують російські нафту та газ. При цьому торгівля між Китаєм і Росією останніми роками зростала. У 2024 році її обсяг перевищив $240 млрд, а більшість операцій проводили в національних валютах