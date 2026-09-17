«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
ГоловнаСвіт

Китай різко виступив проти санкцій США проти Росії, які можуть зачепити його торгівлю з РФ

Пекін заявив, що його торговельні відносини з іншими країнами не мають зазнавати впливу з боку третіх держав.

Китай різко виступив проти санкцій США проти Росії, які можуть зачепити його торгівлю з РФ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Китай заявив, що його торговельні відносини з іншими країнами не мають зазнавати впливу з боку третіх держав.

Так у Пекіні відреагували на ухвалення Палатою представників США законопроєкту про нові санкції проти Росії, повідомляє Anadolu.

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив,  що начебто китайсько-російська співпраця не спрямована проти третіх країн і "не повинна бути порушена під примусом будь-якої третьої сторони".

Реклама

Він також зазначив, що Китай виступає проти застосування юрисдикції за межами власної території, якщо така практика не має підстав у міжнародному праві або повноважень Ради Безпеки ООН.

Що передувало?

Напередодні Палата представників США проголосувала за законопроєкт покійного Ліндсі Грема із санкціями проти високопосадовців Росії, зокрема Володимира Путіна, а також олігархів, державних компаній та іноземного бізнесу, який підтримує російську оборонну промисловість.

Документ підтримали 262 конгресмени, 159 проголосували проти. Тепер законопроєкт має підписати президент США  Дональд Трамп.

Передбачені документом заходи можуть безпосередньо зачепити Китай та Індію. Законопроєкт дозволяє адміністрації США запроваджувати мита до 100% для країн, які купують російські нафту та газ. При цьому торгівля між Китаєм і Росією останніми роками зростала. У 2024 році її обсяг перевищив $240 млрд, а більшість операцій проводили в національних валютах

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies