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Карні закликав у Страсбурзі до союзу стійких націй, а не “створення третього блоку”

Прем'єр Канади прагне союзу стійких націй – “достатньо принципових, щоб наша сила зміцнювала міжнародне право, а не намагалася його замінити”.

Карні закликав у Страсбурзі до союзу стійких націй, а не “створення третього блоку”
Очільник уряду Канади Марк Карні виступає у Європарламенті
Фото: EPA/UPG

У своїй промові в Європейському парламенті прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав до тісніших зв’язків Оттави з Євросоюзом у сферах торгівлі, енергетики, “спільного” суверенітету та мобільності.

Про це повідомляє The Guardian.

Він зазначив, що не “пропонує створення третього блоку”, який кидав би виклик “сильним державам-суперницям, лише з кращими манерами”. Карні натомість прагне союзу стійких націй – “достатньо принципових, щоб наша сила зміцнювала міжнародне право, а не намагалася його замінити”.

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“Ми не прагнемо влади заради панування над іншими. Навпаки, ми прагнемо зміцнювати стійкість. Аби ніхто не міг контролювати наші відкриті ринки, обмежувати наш суверенітет, загрожувати нашій територіальній цілісності чи підривати наші свободи, наші демократії та верховенство права”, – сказав він.

Карні зазначає, що альянс між Канадою та ЄС став би дороговказом для інших демократій – союзом, що “ґрунтується не на протистоянні комусь, а на спільних цінностях: свободі, солідарності, процвітанні та сталому розвитку”.

За його словами, зміцнення партнерства необхідне на тлі “лютої бурі” у світі, спричиненої дедалі частішим використанням торгівлі, фінансових ринків і технологій як зброї, а також зростанням впливу великих технологічних компаній, які кидають виклик чинному світовому порядку. 

Прем’єр Канади окреслив можливі напрями співпраці, зокрема щодо стратегічної автономії, критично важливих ресурсів, цифрової торгівлі та послуг, мобільності студентів і співпраці в галузі академічних досліджень.

BBC зазначає, що Карні, згадуючи ремарку очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про можливість надання Канаді статусу “асоційованого члена” у ЄС, заявив: “Канада вітає ці прагнення”.

“Альянс заради майбутнього – це унікальний і позитивний підхід, який ми визначимо спільно”, – додав він.

Карні окреслив бачення Канадою цього партнерства, зазначаючи, що сторони мають “забезпечити нашу стратегічну автономію завдяки поглибленій співпраці в усьому спектрі стратегічних можливостей – зокрема, у сфері критично важливих мінералів”.

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