Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаСвіт

Трамп пригрозив “серйозними митами” проти Європи, якщо Канада стане асоційованим членом ЄС

Такий статус Оттави становитиме загрозу для США, вважає президент США. Однак він може погодитися на це, якщо вирішить – угоду було укладено з “добрими намірами".

Трамп пригрозив “серйозними митами” проти Європи, якщо Канада стане асоційованим членом ЄС
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Донадьд Трамп пригрозив запровадити “серйозні мита” проти Європи, якщо Канада стане асоційованим членом Євросоюзу.

Про це повідомляє Politico.

На думку Трампа, такий статус Оттави становитиме загрозу для США на тлі торговельної війни з північним сусідом. Він назвав “смішним” те, що Канада стане асоційованим членом євроблоку.

Реклама

“Канада була жахливим торговим партнером. Якщо я вважатиму, що це ворожий акт, я запроваджу дуже серйозні мита або припиню торгівлю з Європою щодо багатьох речей”, – заявив він журналістам.

Водночас Трамп залишив відкритою можливість погодитися на таку домовленість, якщо вважатиме, що її було укладено з “добрими намірами”. Однак він попередив, що в іншому разі США можуть запровадити "дуже високі мита" проти Європи.

Президентка Євркомісії Урсула Фон дер Ляєн озвучила ідею надання Канаді статусу першого асоційованого члена ЄС під час своєї промови “Про становище Євросоюзу” у Європарламенті у присутності прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Канада, США та Євросоюз

У жовтні у Монреалі відбудеться саміт Канади та ЄС. Сторони також планують досягти угоди щодо цифрової торгівлі до кінця року.

Раніше Марк Карні заявив, що Оттава прагне створити "унікальний альянс" з Європейським Союзом, але не планує вступати до блоку.

Від моменту вступу на посаду Карні просуває стратегію, спрямовану на створення "більш незалежної та стійкої економіки" на тлі дедалі більш ворожої політики адміністрації Трампа щодо Канади.

Трамп неодноразово говорив про перетворення Канади на "51-й штат" США, а нещодавно розпорядився перейменувати озеро Онтаріо на "озеро Америка".

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies