Трамп пригрозив “серйозними митами” проти Європи, якщо Канада стане асоційованим членом ЄС

Такий статус Оттави становитиме загрозу для США, вважає президент США. Однак він може погодитися на це, якщо вирішить – угоду було укладено з “добрими намірами".

Президент США Донадьд Трамп пригрозив запровадити “серйозні мита” проти Європи, якщо Канада стане асоційованим членом Євросоюзу.

Про це повідомляє Politico.

На думку Трампа, такий статус Оттави становитиме загрозу для США на тлі торговельної війни з північним сусідом. Він назвав “смішним” те, що Канада стане асоційованим членом євроблоку.

Реклама

“Канада була жахливим торговим партнером. Якщо я вважатиму, що це ворожий акт, я запроваджу дуже серйозні мита або припиню торгівлю з Європою щодо багатьох речей”, – заявив він журналістам.

Водночас Трамп залишив відкритою можливість погодитися на таку домовленість, якщо вважатиме, що її було укладено з “добрими намірами”. Однак він попередив, що в іншому разі США можуть запровадити "дуже високі мита" проти Європи.

Президентка Євркомісії Урсула Фон дер Ляєн озвучила ідею надання Канаді статусу першого асоційованого члена ЄС під час своєї промови “Про становище Євросоюзу” у Європарламенті у присутності прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Канада, США та Євросоюз

У жовтні у Монреалі відбудеться саміт Канади та ЄС. Сторони також планують досягти угоди щодо цифрової торгівлі до кінця року.

Раніше Марк Карні заявив, що Оттава прагне створити "унікальний альянс" з Європейським Союзом, але не планує вступати до блоку.

Від моменту вступу на посаду Карні просуває стратегію, спрямовану на створення "більш незалежної та стійкої економіки" на тлі дедалі більш ворожої політики адміністрації Трампа щодо Канади.

Трамп неодноразово говорив про перетворення Канади на "51-й штат" США, а нещодавно розпорядився перейменувати озеро Онтаріо на "озеро Америка".