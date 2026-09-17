Bloomberg: до 25 тисяч жителів КНДР працюють у Росії на виробництві безпілотників

Північнокорейських працівників у Росії видають за студентів у межах візової схеми, що дає змогу обходити санкції.

До 25 000 громадян Північної Кореї можуть працювати в російській індустрії виробництва дронів, зокрема на підприємствах в Алабузі в Татарстані, де збирають безпілотні літальні апарати.

Як пише Bloomberg, про це йдеться у звіті Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (Multilateral Sanctions Monitoring Team).

У звіті зазначається, що північнокорейські працівники за кордоном, за оцінками минулого року, принесли режиму Кім Чен Ина до $800 млн. Ці кошти використовуються для фінансування ядерної та балістичної програм Пхеньяна, що порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

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Згідно зі звітом, північнокорейських працівників у Росії видають за студентів у межах візової схеми, що дає змогу обходити санкції. Середньостатистичний працівник із КНДР у Росії заробляє близько $7500 на рік, але більшу частину цієї суми конфіскує режим Кіма. У деяких випадках вилучена сума навіть перевищує фактичний заробіток працівника.

Щомісячні зарплати північнокорейців, які працюють у Росії, можуть бути до п’яти разів вищими, ніж ті, які вони можуть отримувати в Китаї, що робить Росію дедалі прибутковішим напрямком для Пхеньяна.

На кінець 2025 року в Китаї, оціночно, працювали від 20 000 до 70 000 північнокорейських робітників, тоді як у Росії – від 15 000 до 30 000.

Дослідники зазначають, що влада КНДР здійснює надзвичайно жорсткий контроль за пересуванням працівників та їхніми контактами з іноземцями, щоб запобігти втечам. Працівники, які все ж тікають, ризикують зазнати переслідувань членів їхніх родин, що залишилися в Північній Кореї.