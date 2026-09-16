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У Сінгапурі запустили програму, яка заохочує людей читати щонайменше 15 хвилин на день. За виконання щоденної норми учасникам нараховують віртуальні монети, які можна обміняти на невелику грошову винагороду.

Так уряд хоче протидіяти звичці безперервно гортати короткий контент у соцмережах, пише The Guardian.

Програму запустила Національна бібліотечна рада Сінгапуру. У межах ініціативи учасники мають читати щонайменше 15 хвилин на день і фіксувати це на державній платформі. За одну таку сесію нараховують 20 віртуальних монет. Протягом дня можна зарахувати лише одну сесію.

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Щоб отримати 1 сінгапурський долар, потрібно накопичити 1000 монет – тобто прочитати щонайменше 15 хвилин протягом 50 днів.

Керівниця Національної бібліотечної ради Мелісса Там пояснила, що програму побудували на принципі формування звичок через невеликі, але регулярні дії.

"Ми живемо у світі надзвичайного достатку контенту, інформації та стимулів. У будь-який момент можемо переглянути сотні заголовків, подивитися відео або отримати короткий виклад майже чого завгодно", – сказала вона.

За її словами, тому організатори вирішили почати з простої мети – читати 15 хвилин на день: дорогою в автобусі, перед сном або під час обіду.

У Сінгапурі також обговорюють способи зробити соціальні мережі менш шкідливими для молоді, зокрема можливе запровадження щоденного обмеження часу користування ними.

За даними нещодавнього дослідження, думскролінг та залежність від соцмереж є одними з найпоширеніших негативних явищ, з якими стикається молодь.

Програма ReadSG використовує елементи гейміфікації – бали, серії днів читання та персональні цілі. Влада розраховує, що це допоможе покращити концентрацію, критичне мислення та уяву людей.

Водночас, попри занепокоєння щодо культури читання, 15-річні школярі із Сінгапуру посіли перше місце у світі за показниками читання у дослідженні PISA 2025, випередивши учнів із Китаю та Тайваню.