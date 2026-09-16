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Естонія вислала громадянина Росії за понад 250 порушень і погрози українцям

Рішення про депортацію ухвалили на основі сукупності всіх його дій і оцінки ризиків для безпеки країни.

Естонія вислала громадянина Росії за понад 250 порушень і погрози українцям
кордон Естонії з Росією
Фото: ERR / Айлі Вахтла

Влада Естонії анулювала посвідку на проживання й депортувала з країни громадянина Росії, щодо якого за роки проживання зафіксували понад 250 правопорушень. 

Також йому заборонили в'їзд до Естонії терміном на десять років, пише ERR

За даними правоохоронців, чоловік постійно вчиняв дрібні правопорушення, застосовував насильство, посягав на чуже майно і порушував громадський порядок.

Остаточним приводом для виселення став його дзвінок до Центру тривоги, під час якого чоловік відкрито висловлював ненависть і погрожував українцям. У поліції наголосили, що рішення про депортацію ухвалили на основі сукупності всіх його дій і оцінки ризиків для безпеки країни.

Правоохоронці підкреслили, що посвідка на проживання надає іноземцям право жити в Естонії, але вимагає дотримання законів. У разі повторних правопорушень або загрози громадському порядку документ анулюють.

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