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КНДР пригрозила США ядерною зброєю і закликала сприймати це як "серйозне попередження"

Це відповідь на те, що Вашингтон і Сеул домовилися створити систему обміну інформацією про зброю масового знищення Північної Кореї.

КНДР пригрозила США ядерною зброєю і закликала сприймати це як "серйозне попередження"
Лідер КНДР Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Північна Корея засудила переговори США та Південної Кореї щодо протидії її зброї масового знищення. У Пхеньяні заявили, що домовленості союзників можуть створити передумови для застосування проти КНДР ядерної та біохімічної зброї.

Про це з посиланням на державне агентство KCNA пише Korea Times.

Переговори відбулися минулого четверга. За їхніми підсумками Вашингтон і Сеул домовилися створити систему обміну інформацією про зброю масового знищення Північної Кореї.

Представник Міністерства оборони КНДР назвав ці домовленості "відкритою декларацією протистояння". За його словами, Пхеньян розцінює можливу загрозу застосування зброї масового знищення як серйозний виклик своїй безпеці.

У Північній Кореї також нагадали про закон про державну ядерну політику, ухвалений у 2022 році. Він визначає умови застосування ядерної зброї, зокрема якщо ядерна атака або удар іншою зброєю масового знищення вважається неминучим. 

Представник Міноборони КНДР закликав США сприймати згадку про відповідне положення закону як "серйозне попередження".

  • Тим часом 12 вересня Пхеньян провів випробування різних типів зброї з метою "підвищення морального духу північнокорейських військ та покращення їхніх можливостей повного знищення ворога".
  • У навчаннях брали участь п'ять армійських підрозділів, а також були випробувані ударні безпілотники, тактичні крилаті ракети, тактичні балістичні ракети та інші системи озброєння.
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