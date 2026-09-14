Північна Корея провела навчання з “бойовими стрільбами”, заявивши про “величезну руйнівну силу”

У навчаннях брали участь п'ять армійських підрозділів, а також були випробувані ударні безпілотники, тактичні крилаті ракети та тактичні балістичні ракети.

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Північна Корея заявила, що її нещодавні навчання з “бойовими стрільбами” продемонстрували “величезну руйнівну силу”.

Про це пише DW з посиланням на державні ЗМІ країни.

Пхеньян провів у суботу випробування різних типів зброї з метою “підвищення морального духу північнокорейських військ та покращення їхніх можливостей повного знищення ворога”.

У навчаннях брали участь п'ять армійських підрозділів, а також були випробувані ударні безпілотники, тактичні крилаті ракети, тактичні балістичні ракети та інші системи озброєння.

Експерти кажуть, що Північна Корея не уповільнює свою діяльність у сфері озброєння, навіть після скорочення США військових навчань з Південною Кореєю – очевидної спроби президента Дональда Трампа відродити дипломатичні відносини з лідером Кім Чен Ином.

Як пише, північнокорейський маршал Пак Чон Чхон заявив, що метою навчань було “підвищення рівня спеціалізації для знищення збройних сил противника – як організаційно, так і структурно – після отримання відповідного наказу”. Він додав, що задіяні системи озброєння продемонстрували “величезну руйнівну силу зосередженого вогню”.