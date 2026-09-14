Північна Корея провела навчання з “бойовими стрільбами”, заявивши про “величезну руйнівну силу”

Північна Корея заявила, що її нещодавні навчання з “бойовими стрільбами” продемонстрували “величезну руйнівну силу”.
Про це пише DW з посиланням на державні ЗМІ країни.
Пхеньян провів у суботу випробування різних типів зброї з метою “підвищення морального духу північнокорейських військ та покращення їхніх можливостей повного знищення ворога”.
У навчаннях брали участь п'ять армійських підрозділів, а також були випробувані ударні безпілотники, тактичні крилаті ракети, тактичні балістичні ракети та інші системи озброєння.
Експерти кажуть, що Північна Корея не уповільнює свою діяльність у сфері озброєння, навіть після скорочення США військових навчань з Південною Кореєю – очевидної спроби президента Дональда Трампа відродити дипломатичні відносини з лідером Кім Чен Ином.
Як пише, північнокорейський маршал Пак Чон Чхон заявив, що метою навчань було “підвищення рівня спеціалізації для знищення збройних сил противника – як організаційно, так і структурно – після отримання відповідного наказу”. Він додав, що задіяні системи озброєння продемонстрували “величезну руйнівну силу зосередженого вогню”.
- Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що в суботу було здійснено пуски кількох ракет, які подолали відстань близько 250 кілометрів у напрямку східних вод КНДР.
- Дальність польоту свідчить про те, що ця зброя призначена для ураження цілей у Південній Кореї, зокрема військових баз США.