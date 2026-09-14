Розробники отримали понад 1000 грантів на створення та масштабування військових інновацій

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За три роки роботи оборонний кластер Brave1 профінансував розробку українських defense-технологій на 6,2 млрд грн. Про це кластер повідомив у Instagram.

Як зазначають у Brave1, завдяки підтримці вдалося системно розвинути в Україні низку напрямів, зокрема окопний РЕБ, наземні роботизовані комплекси, дрони-перехоплювачі та автоматизовані турелі.

«Що ще більш важливо — вдалося суттєво прискорити потрапляння інновацій на фронт. Ми створили умови, за яких команди швидше проходять етап від креслень до серійного виробництва, отримують полігони для тестувань і чують прямий фідбек від Сил оборони», — йдеться у дописі.

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За даними опитування, проведеного аналітичним центром BRDO, 79% виробників зазначили, що не змогли б знайти співмірну підтримку в інших джерелах.

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Найбільшу частину фінансування спрямували на масштабні проєкти з розробки технологій. Зокрема, у межах грантових конкурсів підтримали 34 проєкти на 3,7 млрд грн. Йдеться, серед іншого, про балістичні та крилаті ракети й зенітні ракетні комплекси.

Загалом у межах програми видали понад 1000 грантів. У межах класичної грантової програми видали 977 грантів на 2,3 млрд грн. Найчастіше фінансування отримували розробки безпілотників, наземних роботизованих комплексів та засобів радіоелектронної боротьби.

Ще 20 спеціальних грантів на 145 млн грн спрямували на проєкти у сферах ракетних технологій та штучного інтелекту.

11 грантів на 81 млн грн за підтримки партнерів із ЄС Brave1 у 2026 році видав на швидкісні дрони-перехоплювачі й радари.

У серпні 2025 року Мінцифри повідомляло, що за два роки кластер видав 600+ грантів на понад 2,2 млрд грн.

Надалі Brave1 планує зосередитися на розробці швидкісних перехоплювачів та дешевих ракет для систем протиповітряної оборони спільно з Міністерством оборони України.

Також найближчим часом Brave1 разом із Міністерством цифрової трансформації та Українським фондом стартапів планує запустити грантову програму для розробки інноваційних протезів.

Brave1 — український кластер оборонних технологій, створений у 2023 році для розвитку та масштабування інновацій у сфері defense tech. Платформа об’єднує державу, технологічні компанії, стартапи, інвесторів і військових.

Brave1 допомагає розробникам створювати та тестувати технології для Сил оборони, зокрема у сферах безпілотних систем, роботизованих комплексів, РЕБ, штучного інтелекту та ракетних технологій. Одним із основних інструментів підтримки є грантове фінансування українських defense-tech розробок.