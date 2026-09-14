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СБУ затримала жінку за підозрою у коригуванні російського удару по держбудівлях у центрі Дніпра

Зловмисниця “звітувала” російським спецслужбістам про місця та наслідки попередніх обстрілів для коригування повторних повітряних нападів на обласний центр.

СБУ затримала жінку за підозрою у коригуванні російського удару по держбудівлях у центрі Дніпра

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі жінку, яку підозрюють у допомозі росіянам в підготовці нових ракетно-дронових атак по місту.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За матеріалами справи, росіяни доручили фігурантці скоригувати повітряні удари по адміністративних будівлях держустанов у центральній частині прифронтового міста.

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Крім цього, зловмисниця “звітувала” російським спецслужбістам про місця та наслідки попередніх обстрілів для коригування повторних повітряних нападів на обласний центр.

Як з’ясувало розслідування, наведенням ворожих атак займалась місцева безробітна, яка потрапила у поле зору росіян через Телеграм-канали з пошуку “швидких” заробітків.

Встановлено, що зловмисниця пішки обходила вулиці міста, приховано знімала потенційні "цілі" на телефонну камеру та передавала дані куратору з Росії. Для конспірації контактів із ворогом інформаторка використовувала анонімний чат у месенджері та видаляла листування з російським спецслужбістом після кожного сеансу зв’язку.

Співробітники СБУ викрили коригувальницю, задокументували її злочини та затримали за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами її розвідувально-підривної діяльності в інтересах країни-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Затримана може отримати підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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