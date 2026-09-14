У Херсонській області від російських обстрілів загинули дві людини

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонську область дронами, артилерією та із авіації. Загинули дві людини, ще 14 отримали травми.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Комишани, Інженерне, Берислав, Білозерка, Урожайне, Новорайськ, Качкарівка, Нововоронцовка, Садове, Дніпровське, Приозерне, Зеленівка, Придніпровське, Костирка, Велика Олександрівка, Нововоскресенське, Нова Кам'янка, Хрещенівка, Кучерське, Високе, Львове, Михайлівка, Милове, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульяновка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, господарські споруди, автівки швидкої та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.