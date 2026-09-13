Через атаки Росії вантажопереробка портів Одеси впала в 15 разів, - Калашник

Унаслідок системних російських ударів по портовій інфраструктурі та суднах перевалка вантажів у портах Великої Одеси після 22 липня скоротилася більш ніж у 15 разів.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Микола Калашник за підсумками наради в Одесі, передає "Інтерфакс-Україна".
"Росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. Під ударами – порти, причали, судна, якірні стоянки та маршрути заходу", - написав він у Telegram.
Калашник зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або частково знищила 1 173 об'єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна.
За словами урядовця, під час координаційної наради з військовим командуванням і представниками портового бізнесу обговорили збереження роботи терміналів, страхування, компенсацію збитків, а також пошук альтернативних логістичних шляхів – насамперед через залізницю та порти Дунаю.
- Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга також заявив, що Росія збільшує атаки на портову інфраструктуру України і цивільні судна і вже зупинила трафік у Чорному морі, що завдає шкоди глобальній продовольчій безпеці.