Через атаки Росії вантажопереробка портів Одеси впала в 15 разів, - Калашник

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Унаслідок системних російських ударів по портовій інфраструктурі та суднах перевалка вантажів у портах Великої Одеси після 22 липня скоротилася більш ніж у 15 разів.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Микола Калашник за підсумками наради в Одесі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. Під ударами – порти, причали, судна, якірні стоянки та маршрути заходу", - написав він у Telegram.

Калашник зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або частково знищила 1 173 об'єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна.

За словами урядовця, під час координаційної наради з військовим командуванням і представниками портового бізнесу обговорили збереження роботи терміналів, страхування, компенсацію збитків, а також пошук альтернативних логістичних шляхів – насамперед через залізницю та порти Дунаю.