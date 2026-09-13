Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ГоловнаСуспільствоЖиття

За кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон, - командувач сухопутних військ

Святослав Заїць перевірив стан підготовки військовослужбовців, матеріально-технічної бази та визначив перспективи подальшого розвитку.

За кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон, - командувач сухопутних військ
Святослав Заїць
Фото: Сухопутні війська

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України бригадний генерал Святослав Заїць сьогодні працював в одному з навчальних центрів. Він перевірив стан підготовки військовослужбовців, матеріально-технічної бази та визначив перспективи подальшого розвитку.

Про це Заїць повідомив у Telegram.

Він зазначив, що основну увагу приділив покращенню рівня БЗВП, а також концепції розвитку підготовки Сухопутних військ загалом.

"Система має розвиватися. За кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон, в якому військовослужбовці підрозділів, що підпорядковуються корпусу, будуть проходити навчання. Це дозволить ретельно контролювати якість підготовки людей, а також розвивати навчально-технічну базу підпорядкованого навчального батальйону", - наголосив Заїць. 

Ще одним пріоритетом він назвав підготовку сержантського складу відповідно до тих вимог, які висуває сучасна війна. 

"Сержантський корпус — важлива складова військового механізму. Ми маємо своєчасно реагувати на виклики, які диктує нам розвиток подій на фронті. Адже сержанти найчисельнішого виду ЗСУ мають якісно відповідати на кожен з таких викликів", - додав він. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies