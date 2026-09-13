За кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон, - командувач сухопутних військ

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України бригадний генерал Святослав Заїць сьогодні працював в одному з навчальних центрів. Він перевірив стан підготовки військовослужбовців, матеріально-технічної бази та визначив перспективи подальшого розвитку.

Про це Заїць повідомив у Telegram.

Він зазначив, що основну увагу приділив покращенню рівня БЗВП, а також концепції розвитку підготовки Сухопутних військ загалом.

"Система має розвиватися. За кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон, в якому військовослужбовці підрозділів, що підпорядковуються корпусу, будуть проходити навчання. Це дозволить ретельно контролювати якість підготовки людей, а також розвивати навчально-технічну базу підпорядкованого навчального батальйону", - наголосив Заїць.

Ще одним пріоритетом він назвав підготовку сержантського складу відповідно до тих вимог, які висуває сучасна війна.

"Сержантський корпус — важлива складова військового механізму. Ми маємо своєчасно реагувати на виклики, які диктує нам розвиток подій на фронті. Адже сержанти найчисельнішого виду ЗСУ мають якісно відповідати на кожен з таких викликів", - додав він.