У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждали троє цивільних

РФ знову атакувала Херсон. Унаслідок атаки троє людей поранені, на місці обстрілу виникла пожежа.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Вдень російські війська обстріляли один із районів міста. Внаслідок влучання сталося займання господарчих споруд", – ідеться у повідомленні.
Окупанти неодноразово намагалися завдати повторних ударів по рятувальниках. Попри небезпеку надзвичайники ліквідували пожежу.
Унаслідок атаки постраждали 3 людини.
- На Херсонщині російські війська вранці 13 вересня атакували цивільне населення безпілотниками. Внаслідок ударів загинув 71-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення.