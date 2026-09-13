У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждали троє цивільних

"Вдень російські війська обстріляли один із районів міста. Внаслідок влучання сталося займання господарчих споруд", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє ДСНС України.

РФ знову атакувала Херсон. Унаслідок атаки троє людей поранені, на місці обстрілу виникла пожежа.

пожежа через атаку РФ у Херсоні

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