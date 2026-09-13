У одному із портів Одещини через дронову атаку пошкоджений пошуково-рятувальний буксир

Люди не постраждали.

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Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Унаслідок атаки російських БпЛА в одному з портів Одеської області пошкоджено морський пошуково-рятувальний буксир «Сапфір».

Як повідомило міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, судно мало чітке маркування відповідно до вимог міжнародних морських конвенцій. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

«Особливий цинізм полягає в тому, що удару завдано по цивільному судну пошуково-рятувального призначення SAR (Search and Rescue), яке виконує виключно цивільні функції», – зазначили у відомстві.

Там нагадують, що цивільні судна, портова інфраструктура й рятувальні служби не можуть бути законними військовими цілями.

Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України Пошкоджене Росією судно

Україна фіксує всі обставини та докази цього злочину, сповістить Міжнародну морську організацію (IMO) і міжнародних партнерів та вимагатиме належної реакції.