РФ завдала комбінованого удару по Одещині

Уночі 13 вересня російські війсбка завдали ракетно-дронового удару по Одеській області. Без постраждалих. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Цієї ночі ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, склади, гаражі та приватні автомобілі мешканців. На деяких локаціях виникли пожежі", – зазначає він.
За попередньою інформацією постраждалих немає. На місцях влучань працюють всі відповідні служби.
- Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Було відомо про 17 травмованих та одну загиблу людину. В області внаслідок ворожої атаки постраждали 37 людей.