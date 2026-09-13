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РФ завдала комбінованого удару по Одещині

Є пошкодження будинків.

РФ завдала комбінованого удару по Одещині
наслідки атаки РФ по Одещині
Фото: Одеська ОВА

Уночі 13 вересня російські війсбка завдали ракетно-дронового удару по Одеській області. Без постраждалих. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, склади, гаражі та приватні автомобілі мешканців. На деяких локаціях виникли пожежі", – зазначає він. 

За попередньою інформацією постраждалих немає. На місцях влучань працюють всі відповідні служби.

  • Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Було відомо про 17 травмованих та одну загиблу людину. В області внаслідок ворожої атаки постраждали 37 людей.
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