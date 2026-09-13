РФ завдала комбінованого удару по Одещині

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Уночі 13 вересня російські війсбка завдали ракетно-дронового удару по Одеській області. Без постраждалих. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, склади, гаражі та приватні автомобілі мешканців. На деяких локаціях виникли пожежі", – зазначає він.

За попередньою інформацією постраждалих немає. На місцях влучань працюють всі відповідні служби.